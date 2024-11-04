Yeni Amiral Gemisi Realme GT7 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Xiaomi bünyesindeki sevilen akıllı telefon üreticisi Realme, uzun bir süredir beklenen yeni amiral gemisi telefonu GT7 Pro'yu tanıttı. Modern tasarımı ile dikkat çeken yeni cihaz, üst düzey özelliklerine kıyasla sahip olduğu uygun fiyat sayesinde fark yaratabilir. Detaylar haberde.

Realme GT7 Pro Özellikleri

Yeni Realme GT7 Pro, 6.78 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızlı, 6.000 nit maksimum parlaklık sunan Samsung imzalı bir ekrana saghip. Söz konusu ekranın altında ise güvenlik amaçlı ultrasonik parmak izi okuyucu yer alırken, yine ekrana gömülü ön kamera 16 MP çözünürlük sağlıyor.

Realme'nin yeni amiral gemisi, üst düzey performansıyla dikkat çeken Snapdragon 8 Elite Extreme Edition işlemcisinden güç alıyor. Söz konusu işlemci 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile eşleştiriliyor.

6.500 mAh kapasiteli batarya ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olan GT7 Pro, Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzü ile çalışıyor. Optik alanında Sony IMX906 sensörlü 50 MP ana kamerası ile öne çıkan telefon ayrıca, 50 MP çözünürlüklü telefoto lens ve 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ile donatılıyor.

Özellik Detaylar

Ekran 6.78 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı, 6.000 nit parlaklık

İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition

RAM 12/16 GB

Depolama 256 GB/ 512 GB/1 TB

Arka Kamera 50 MP + 50 MP+ 8 MP

Ön Kamera 16 MP

Batarya 6.500 mAh, 120W hızlı şarj

İşletim Sistemi Android 15 tabanlı realme UI 6.0

Realme GT7 Pro Fiyatı

Yeni amiral gemisi, rekabet edeceği akıllı telefonlara kıyasla uygun bir fiyata sahip. Bellek seçeneklerine göre farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulan yeni Realme GT7 Pro, 510 dolarlık başlangıç fiyatıyla anavatanı Çin'de raflardaki yerini aldı.

Bellek Seçeneği Fiyatı

12 GB + 256 GB 510 dolar

12 GB + 512 GB 565 dolar

16 GB + 256 GB 565 dolar

16 GB + 512 GB 650 dolar

16 GB + 1 TB 675 dolar

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