Yeni Amiral Gemisi Realme GT7 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Xiaomi bünyesindeki sevilen akıllı telefon üreticisi Realme, uzun bir süredir beklenen yeni amiral gemisi telefonu GT7 Pro'yu tanıttı. Modern tasarımı ile dikkat çeken yeni cihaz, üst düzey özelliklerine kıyasla sahip olduğu uygun fiyat sayesinde fark yaratabilir. Detaylar haberde.
Realme GT7 Pro Özellikleri
Yeni Realme GT7 Pro, 6.78 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızlı, 6.000 nit maksimum parlaklık sunan Samsung imzalı bir ekrana saghip. Söz konusu ekranın altında ise güvenlik amaçlı ultrasonik parmak izi okuyucu yer alırken, yine ekrana gömülü ön kamera 16 MP çözünürlük sağlıyor.
Realme'nin yeni amiral gemisi, üst düzey performansıyla dikkat çeken Snapdragon 8 Elite Extreme Edition işlemcisinden güç alıyor. Söz konusu işlemci 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile eşleştiriliyor.
6.500 mAh kapasiteli batarya ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olan GT7 Pro, Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzü ile çalışıyor. Optik alanında Sony IMX906 sensörlü 50 MP ana kamerası ile öne çıkan telefon ayrıca, 50 MP çözünürlüklü telefoto lens ve 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ile donatılıyor.
|Ekran
|6.78 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı, 6.000 nit parlaklık
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition
|Depolama
|256 GB/ 512 GB/1 TB
|Arka Kamera
|50 MP + 50 MP+ 8 MP
|Batarya
|6.500 mAh, 120W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı realme UI 6.0
Realme GT7 Pro Fiyatı
Yeni amiral gemisi, rekabet edeceği akıllı telefonlara kıyasla uygun bir fiyata sahip. Bellek seçeneklerine göre farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulan yeni Realme GT7 Pro, 510 dolarlık başlangıç fiyatıyla anavatanı Çin'de raflardaki yerini aldı.
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