realme GT 8 Pro Değiştirilebilir Kamera Modülü ile Gelecek

realme, uzun süredir merak edilen GT 8 Pro modeliyle ilgili en önemli detayı sonunda açıkladı. Şirket, cihazın değiştirilebilir kamera modülüyle geleceğini doğruladı. Bu yenilik, akıllı telefonlarda bugüne kadar pek rastlanmayan kişiselleştirme seçenekleri sunacak. Kullanıcılar, telefonlarının arka tasarımını kendi zevklerine göre değiştirebilecek.

realme GT 8 Pro Kamera Konusunda Bir İlke İmza Atacak

Paylaşılan tanıtım görsellerine göre realme GT 8 Pro, sökülebilir kamera modülüne sahip olacak. Şirket, yuvarlak, kare ve robotik tasarım esintileri taşıyan üç farklı seçenek gösterdi. Böylece kullanıcılar, yalnızca performans değil aynı zamanda estetik anlamda da cihazlarını kişiselleştirebilecek. Elbette ki detaylar için Ekim ayındaki lansmanı beklemek dışında şansımız yok.

realme GT 8 Pro’nun kamera tarafında öne çıkan özelliklerden biri de 200 megapiksel “Ultra Göz” periskop telefoto lens. Henüz diğer sensörler hakkında resmi bir bilgi paylaşılmamış olsa da bu lens, fotoğrafçılıkta cihazı güçlü bir rakip haline getirecek gibi görünüyor.

Ekran tarafında ise BOE iş birliğiyle geliştirilen 2K çözünürlüklü 144 Hz AMOLED panel bulunuyor. Q10+ materyali sayesinde göz koruması ve yüksek parlaklık ön plana çıkıyor. Telefon, 4.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşarak gün ışığında bile net görüntü sunmayı hedefliyor.

Performans bölümünde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye ek olarak realme’nin R1 ekran çipi yer alıyor. Bu ikili, hem oyunlarda hem de görsel deneyimlerde üst düzey akıcılık sağlayacak. Telefon, batarya konusunda da iddialı. 7.000 mAh’nin üzerinde kapasiteye sahip pil, 120W kablolu şarj desteğiyle geliyor.

Ayrıca stereo hoparlörler, X eksenli lineer motor ve 3D ultrasonik parmak izi sensörü de cihazın öne çıkan detayları arasında bulunuyor. realme GT 8 Pro’nun Ekim ayında Çin’de satışa çıkması planlanıyor. Küresel lansman içinse resmi bir tarih verilmiş değil.