Değiştirilebilir Kamera Modülüne Sahip Telefon Global Pazara Geliyor

Değiştirilebilir kamera modülüne sahip realme GT 8 Pro, geçtiğimiz aylarda Çin'de düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Sıra dışı tasarımı ile göz kamaştıran telefonun şimdi de küresel pazar için ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. İki farklı renk seçeneği ile gelen cihaz çok yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak.

realme GT 8 Pro Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

realme GT 8 Pro, küresel pazara Kasım 2025'te gelecek. Her ne kadar realme GT 8 ile beraber duyurulmuş olsa da küresel pazara sunulacak tek model GT 8 Pro olacak gibi görünüyor. Bu model, beyaz, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek ve ağırlıkları versiyonuna göre küçük farklılıklar gösterecek.

realme GT 8 Pro Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 6,79 inç

6,79 inç Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3136 piksel

1440 x 3136 piksel Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Anlık dokunma örnekleme hızı: 3200Hz

3200Hz Batarya kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1 Hızlı şarj desteği: 120W kablolu, 50W kablosuz

120W kablolu, 50W kablosuz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) İşletim sistemi: Android 16 tabanlı realme UI 7.0

Android 16 tabanlı realme UI 7.0 Maksimum parlaklık: 7000 nit

7000 nit Ön kamera: 32 MP (f/2.4)

32 MP (f/2.4) Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto

50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X

12 GB, 16 GB LPDDR5X Bağlantı / Diğer: Çift SIM, USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

realme GT 8 Pro, 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranda 1440 x 3136 çözünürlük, 7000 nit maksimum parlaklık ve 3200Hz'e kadar anlık dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde telefonun ekranını gün ışığı altında bile rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Parmak hareketlerinin saniyede kaç kez algılanıp işlendiğini belirleyen anlık dokunmatik örneklemenin farkını ise en çok oyun oynarken görüyorsunuz.

realme'nin yeni telefonu, 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu arada realme GT 7 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisinin tercih edildiğini de belirtelim.

Telefon, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile beraber gelen cihazda Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, çift SIM, USB Type-C ve NFC desteği de bulunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8) ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.0) ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.6) periskop telefoto kamera mevcut. Cihazın ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.4) sahip bir kamera yer alıyor.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı UFS 4.1 depolama seçeneği yer alıyor. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan cihaz gerek güvenlik gerek kullanım kolaylığı açısından önemli avantaj sunuyor.

realme GT 8 Pro Fiyatı

realme GT 8 Pro, 5 farklı RAM ve depolama seçeneği ile geliyor. Henüz global fiyatı belli olmasa da Çin'de 12 GB RAM + 256 GB depolama için 3999 yuan (23 bin 704 TL), 12 GB RAM + 512 GB depolama için 4499 yuan (26 bin 666 TL), 16 GB RAM + 256 GB depolama için 4299 yuan (25 bin 480 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Bunlara ek olarak telefonun 16 GB RAM + 512 GB depolama versiyonu için 4699 yuan (27 bin 851 TL), 16 GB RAM + 1 TB depolama versiyonu içinse 5199 yuan (30 bin 821 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun mavi ve yeşil versiyonu 214 gram, beyaz versiyonu ise 218 gram ağrılığında.