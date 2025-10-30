vivo'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Beklentileri yükselten vivo S50 Pro Mini ile yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yakın zamanda tanıtımının gerçekleştirilmesi beklenen telefonun önemli bir özelliği daha sızdırıldı. Görünüşe bakılacak olursa cihaz, çok güçlü bir işlemci ile piyasaya sürülecek. Bu da uygulama ve oyunlarda inanılmaz bir performans elde edeceğiniz anlamına geliyor.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) Ekran Büyüklüğü: 6.3 inç

6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Güvenlik: Ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi sensörü Batarya Kapasitesi: Vivo X300'den daha fazla (6040 mAh'den yüksek)

Daha önceki sızıntılarla vivo s50 Pro Mini'nin Dimensity 9400 Plus işlemcisi ile beraber geleceği ileri sürülmüştü ancak güvenilir bir kaynak tarafından aktarılan yeni bilgilere göre telefonda bu işlemcinin yerine Snapdragon 8 Gen 5 tercih edilecek. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M dâhil toplam sekiz adet çekirdek bulunuyor.

vivo'nun yeni telefonu, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Ayrıca 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde cihaz akıcı bir deneyim sunacak. Telefonun bataryasının 6040 mAh batarya kapasitesine sahip vivo x300'ten daha yüksek olacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Önceki sızıntılara göre telefon, ekran altına entegre edilecek ultrasonik parmak izi sensörü ile beraber gelecek. Ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin yer alacağı iddia ediliyor.

Telefonun arka tarafında üçlü kamera sistemi yer alacak. Aralarında periskop telefoto kameranın da bulunacağı ileri sürülüyor. Çözünürlüklerine dair herhangi bir bilgi aktarılmadı ancak S30 Pro Mini'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.88) ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.2) ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.65) telefoto kamera bulunuyor. Bu cihazda da benzer özelliklerin yer alması olası.

vivo S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S50 Pro Mini'nin 2025 yılının Kasım ayında Çin'de tanıtılacağı öne sürüldü. Bu tanıtımla beraber cihazın bütün özelliklerini ve fiyat etiketini öğreneceğiz. Büyük bir merakla beklenen yeni modelin küresel pazara ise Vivo X300 FE ismi ile sürüleceği yönünde söylentiler bulunuyor. Bu arada küresel versiyonunun da 2026'nın ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.