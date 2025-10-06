Realme'den 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! 7000 mAh Bataryası Var

Realme yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. GT 8 Pro olarak isimlendirilen telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 7000 mAh batayra kapasitesi ve çok güçlü işlemci dahil olmak olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: OLED panel, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

OLED panel, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm üretim süreci)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm üretim süreci) Arka Kamera Sistemi: 200 MP periskop telefoto, 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP periskop telefoto, 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 120W hızlı şarj teknolojisi

120W hızlı şarj teknolojisi İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme'nin yeni Android telefonu, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Realme GT 7 Pro'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1262 x 2780 piksel çözünürlük, LTPO AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu yonga setinde 1.2 GHz hızında çalışan yeni nesil Adreno GPU yer alıyor.

GT 8 Pro'nun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli LYT-808 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameara bulunacak. Telefon, değiştirilebilir kamera modülü ile gelecek.

Ön kameranın çözünürlüğü henüz belli değil ancak GT 7 Pro'da 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera tercih edilmişti. Serinin yeni telefonunda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak.

Android 16 tabanlı ealme UI 7 ile bilrikte gelmesi beklenen telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryalı telefonu bile kısa sürede şarj ederek zamandan tasarruf ettirecek. Telefonda ayrıca IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.