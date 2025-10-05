Doogee'den 13000 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Geliyor!

Doogee yakın zamanda yepyeni bir telefon daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Fire 5 Ultra olarak adlandırılan yeni telefonun özellikleri sızdırıldı. Yaşanan sızıntıyla birlikte ayrıca bu telefonun ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı ortaya çıktı. Cihaz, bütçe dostu bir fiyatla birlikte satışa sunulacak.

Doogee Fire 5 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6,6 inç, LCD ekran, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı

6,6 inç, LCD ekran, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G81

MediaTek Helio G81 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya Kapasitesi: 13.000

13.000 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Arka Kamera: 48 MP OmniVision OV48B2Q ana kamera

48 MP OmniVision OV48B2Q ana kamera Ön Kamera: 8 MP Sony IMX355

8 MP Sony IMX355 Ek Özellikler: NFC desteği, yan tarafta parmak izi sensörü ve işlev atanabilen tuş

NFC desteği, yan tarafta parmak izi sensörü ve işlev atanabilen tuş Renk Seçenekleri: Orman yeşili, alev turuncusu, gri

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre 6,6 inç büyüklüğüne sahip olacak Doogee Fire 5 Ultra, LCD ekranda HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Bu yüksek yenileme hızının farkını ise menüler arasında geçişten uygulama kapatmaya kadar çok çeşitli eylemlerde net bir şekilde hissedebileceksiniz.

Cihaz, gücünü MediaTek Helio G81 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda 8 çekirdek mevcut. 2025 yılının Ağustos ayında tanıtılan DOOGEE S200 Max'te ise 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Mediatek Dimensity 7050 işlemcisi kullanılmıştı.

Android 15 ile gelecek olan telefon, 13.000 mAh batarya kapasitesi ile öne çıkacak. Bu yüksek batarya kapasitesi, size telefonu uzun bir süre boyunca hiç şarj etmeden kullanma fırsatı sağlayacak. Telefonunuzu eğer oyun oynamak ya da yoğun kaynak gerektiren uygulamalar için kullanacaksanız yeterli olacaktır.

Cihazın ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX355 kamera yer alacak. Arka tarafında ise 48 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV48B2Q ana kamera bulunacak. Cihazda ayrıca çok güçlü bir fener olacak. Öyle ki 8 metreye kadar net bir şekilde aydınlatma imkânı elde edebileceksiniz. Özellikle elektrik kesildiğinde veya karanlık mekânlarda ortamı çok iyi bir şekilde aydınlatabileceksiniz.

Cihaz, 8 GB RAM sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB depolama alanı bulunacak ancak microSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar ek depolama alanı kazanabileceksiniz. Uygulamalarınız için dahili depolama alanını kullanabilir, dosyalarınız içinse ek depolama alanından yararlanabilirsiniz.

Doogee Fire 5 Ultra'nın yan tarafında parmak izi sensörü ve işlev atanabilen bir tuş olacak. Telefon, orman yeşili, alev turuncusu ve gri olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Yeni bütçe dostu telefon ayrıca NFC desteği de sunacak.

Doogee Fire 5 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Doogee Fire 5 Ultra'nın 199.99 dolar (8337 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edildi. Ancak bu konuda şimdiye kadar yapılmış resmî bir açıklama olmadığını, bu nedenle fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.