Üst Segmentin Yeni Gözdesi Realme GT5 Pro'nun Lansman Tarihi Açıklandı!

Şirketin bugün yaptığı açıklamaya göre merakla beklenen amiral gemisi Realme GT5 Pro'nun 7 Aralık'ta piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 3 gibi üst düzey bir işlemci ve telefoto lens için Sony IMX890 sensörü bulunan kamerasıyla geliyor ve şirket bu özellikleri "işlemci üstünlüğü ve mükemmel görüntülerin senfonisi" olarak yorumluyor.

Realme GT5 Pro, 7 Aralık'ta Geliyor

Şirket basın açıklamasında Sony sensörünün ne kadar iyi olduğunu ve GT5 Pro'nun "telefoto görüntüleme kalitesi için yeni bir ölçüt oluşturacağının" üzerine değinirken ayrıca amiral gemisinin Qualcomm'un yeni işlemcisi ile IMX890'ı birleştiren ilk cihaz olacağının da özellikle altını çizdi.

Realme, cihazın fotoğraf yeteneklerini geliştirmek için ArcSoft ile ortaklık kurdu ve ABD merkezli yazılım şirketi, kullanıcıların "daha rahat ve mükemmel bir fotoğrafçılık deneyiminin keyfini çıkarmalarını" sağlamak için anlamsal algılama, görüntü kalitesi geliştirme ve hesaplamalı aydınlatma gibi özelliklerde yardımcı oldu.

GT5 Pro'nun lansmanı Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleşecek. Telefona dair pek çok detayın da aynı gün ortaya çıkmasını bekliyoruz.

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