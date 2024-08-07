Realme, Dünyanın En Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıtmak Üzere: Yeni Telefon 5 Dakikada Tam Şarj Olacak!

Xiaomi çatısı altında yer alan Realme, oldukça deneyimli olduğu hızlı şarj alanında yeni bir devrim daha yapmak üzere. Çinli şirket, yakında tanıtacağı Realme GT7 Pro modeli ile birlikte akıllı telefonlarda 300W'lik hızlı şarj teknolojisini kullanıma sunacak. Detaylar haberde.

Yeni Realme GT7 Pro Şarj Hızında Adeta Şimşeklerle Yarışacak!

Akıllı telefonlarda hızlı şarj teknolojisinin giderek daha fazla hızlandığı bu dönemde, Xiaomi ve çatısı altında yer alan firmaların bu alanda başı çektiğini söylemek mümkün. Henüz geçtiğimiz yıl MWC etkinliğinde 300W hızlı yeni bir şarj teknolojisini tanıtan şirketler grubu, yakın zamanda bu teknolojisini hayata geçirecek.

Çin’den gelen yeni bilgilere göre Realme, yaklaşmakta olan yeni GT7 Pro modeli ile birlikte şu ana kadar herhangi bir akıllı telefonda tanık olmadığımız 300W hızlı şarj teknolojisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Yeni cihaz, sahip olduğu hızlı şarj özelliği sayesinde pilini sadece 5 dakika gibi bir sürede tamamen yenileyebilecek.

Yerel kaynaklar ayrıca, Realme GT7 Pro modelinin hızlı şarj alanı ile birlikte performans tarafında da oldukça iddialı olacağını belirtiyor. Öyle ki, cihazın satışa sunulacak ilk Snapdragon 8 Gen 4 telefonu olabileceği söylentileri hiç de az değil. Suya ve toza dayanıklı IP69 sertifikası ile geleceği tahmin edilen telefonda ayrıca ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü de yer alacak. Son olarak batarya tarafında ise 6.000mAh gibi hayli yüksek kapasiteler konuşuluyor.

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