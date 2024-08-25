Yeni Realme GT7 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı: Performansıyla Rakiplerine Toz Yutturacak!

Realme markasının uzun bir süredir yeni akıllı telefonu Realme GT7 Pro hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak yaklaşan cihazın bazı teknik özellikleri Çin merkezli kaynaklar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Detaylar haberde.

Realme GT7 Pro, Snapdragon 8 Gen 4'ten Güç Alacak!

Şirkete yakınlığı ile bilinen bazı kaynaklar, kısa bir süre önce bu yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen GT7 Pro hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Telefonun teknik özelliklerini gözler önüne seren paylaşıma göre yeni cihaz, üretimini BOE firmasının üstlendiği 1.5K mikro kavisli bir ekrana sahip olurken, performans özellikleriyle rakiplerinden bir adım önde olacak.

İddialara göre yeni Realme GT7 Pro, ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 4 işlemci setinden güç alacak. Yaklaşan cihaz, amiral gemisi işlemcisinin yanı sıra 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile birlikte üst segmentteki rakiplerine kafa tutacak.

Telefonun iddialı olduğu bir diğer alan ise pil ömrü ve şarj hızı. Aktarılanlara göre Realme'nin yeni canavarı, 6000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yaptığı gibi 100W hızlı şarj desteği de sunacak. Yıl sonunda tanıtılmasını beklediğimiz cihaz hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Gelişmeler için takipte kalın!

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