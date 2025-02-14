120W Hızlı Şarj Destekli Realme GT7 Pro Racing Edition Tanıtıldı

Realme, GT 7 Pro modelinin geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtmıştı. Şirket bu kez GT 7 Pro Racing Edition isimli telefon duyurdu. 120W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabilen telefon güçlü donanımı ve devasa batarya kapasitesiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Realme GT 7 Pro Racing Edition Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 450 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 218 gram ağırlığındaki telefon 162,5 x 76,9 x 8,6 mm boyutlarında.

Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 830 mevcut.

GT 7 Pro Racing Edition'ın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor .Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera yer alıyor.

Arka kameralar 4K ve 1080p, ön kamera ise 1080p video kaydı yapabiliyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri mevcut. 6.500 mAh batarya kapasitesinie sahip telefon Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte geliyor.

Realme GT 7 Pro Racing Edition Fiyatı

12GB RAM + 256GB depolama: 3.099 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 31.310 TL)

3.099 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 31.310 TL) 16GB RAM + 256GB depolama: 3.399 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 34.341 TL)

3.399 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 34.341 TL) 12GB RAM + 512GB depolama: 3.699 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 37.371 TL)

3.699 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 37.371 TL) 16GB RAM + 512GB depolama: 3.999 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 40.402 TL)

Yukarıda GT 7 Pro Racing Edition'ın tahmini Türkiye fiyatlarını sıraladık. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.