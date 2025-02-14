Android 16 Beta 2 ile Paranız Tek Parmağınızın Altında

Android 16 Beta, yepyeni özellikler ve kolaylıklarla birlikte geliyor. Yeni özelliklerden bir tanesi de Google Wallet'i kapsayan bir kolaylık. Android, Google Wallet uygulamasını hızlıca açmayı oldukça kolaylaştırıyor.

Bu özellik, sıkça kullandığınız kredi kartları, geçiş biletleri veya diğer önemli öğeleri saklıyorsanız oldukça kullanışlı. Google Wallet'ı açmanın birkaç yolu var: Ana ekrandaki uygulama simgesine tıklamak, Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranındaki cüzdan kutusuna dokunmak veya kilit ekranı kısayoluna basılı tutmak.

Bazı Android telefonlarda, güç düğmesine çift tıklayarak da Google Wallet'ı açabilirsiniz ama Google Pixel modellerinde güç düğmesine çift tıklamak genelde kameraya erişim sağlıyor. Android 16 Beta 2 ile bu davranış değişecek.

Android 16 Beta 2 Neleri Kapsıyor?

Android 16 Beta 2 güncellemesiyle birlikte, Pixel telefonlarında güç düğmesine çift tıklamak artık kamera uygulaması yerine Google Wallet uygulamasını açabiliyor.

Yeni özelliği aktif etmek için Ayarlar'ı açıp Sistem, ardından Hareketler sekmesine giriyorsunuz ve burada çift basma hareketini Pixel Kamera'dan alıp Google Wallet'e atayabiliyorsunuz. Ayarı "Cüzdan" olarak değiştirdiğinizde güç düğmesine çift tıklayarak Google Wallet uygulamasını açıyorsunuz.

Hangi uygulamayı kullandığınız fark etmeden direkt güç düğmesine basarak cüzdanı açabilirsiniz.

Daha Fazla Seçenek Eklenebilir

Söz konusu özellik hızlıca Google Wallet'a erişim isteyenler için kullanışlı olsa da, daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunulması muhtemelen daha kullanışlı olacak. Yani yakın gelecekte güç düğmesi davranışlarını daha kapsamlı bir şekilde değiştirebiliriz.

Android 16 Beta 2 ile birlikte cüzdan özelliklerinin kullanımı kolaylaşıyor. Beta 2 sürümü ile bir yandan da bu tür küçük ancak kullanışlı değişiklikler de ekleniyor ama Google şu an için basitliği tercih etmiş gibi görünüyor.