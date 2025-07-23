6300 mAh Bataryalı 3 Bin TL'lik Telefon! İddialı Özellikleri Var

Geçtiğimiz aylarda dev bataryalı ucuz telefon Realme 14 5G'yi duyuran Realme, kısa süre önce yeni bir telefon satışa sundu. Realme Narzo 80 Lite 4G isimli uygun fiyaltı telefonda devasa batarya kapasitesi bulunuyor.

Realme Narzo 80 Lite 4G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme Narzo 80 Lite 4G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 201 gram ağırlığındaki telefon 167,2 x 76,6 x 7,94 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. 6300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 16 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor.

Narzo 80 Lite 4G'de IP54 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda çift SIM (nano + nano) desteği de bulunuyor.

Realme Narzo 80 Lite 4G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

4 GB RAM + 64 GB Depolama: 7299 Hindsitan rupisi (3.414 TL)

7299 Hindsitan rupisi (3.414 TL) 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 8299 Hindsitan rupisi (3.882 TL)

Realme Narzo 80 Lite 4G için 7299 Hindistan rupisi (84 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 7 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.