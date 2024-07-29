Uygun Fiyatlı: Realme Narzo N61 Tanıtıldı!

Realme hem fiyatı hem de özellikleri ile N63'ün altına konumlandırdığı yeni telefonunu sessizce tanıttı. Dayanıklı bir telefon üretmeye odaklanan şirketin yeni modeli: Realme Narzo N61 döküm alüminyum bir yapıya, iç tarafta metal çerçeveye ve güçlendirilmiş cama sahip.

IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılığının yanı sıra TÜV Rheinland yüksek güvenilirlik sertifikasına sahip olan telefonun USB portu ve hafıza kartı girişi suya karşı güçlendirildi, anakart için şok emilimi sağlandı.

Realme Narzo N61 Özellikleri ve Fiyatı

Narzo N61'in 6.74 inç büyüklüğündeki LCD ekranı 90 Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlüğün yanı sıra 560 nite kadar parlaklık sunuyor. Dokunmatik ekran parmaklarınız ıslakken bile çalışabiliyor yani yağmur altında rahat bir şekilde kullanmak mümkün.

Ekrandaki çentik 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kameraya ev sahipliği yaparken, arayüze ekleyenen Mini Capsule 2.0 özelliği ekranın üst kısmında önemli bilgileri gösteriyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Unisoc T612 işlemciden güç alan telefon, 4 / 6 GB RAM ve 64 / 128 GB depolama seçenekleri sunuyor.

32 Megapiksel arka kamera ile Full HD video kaydı gerçekleştirebilen telefon, 5000 mAh bataryaya sahip. 10W şarj hızı ile rakiplerinin gerisinde kalıyor olsa da, Realme bataryanın 1000 şarj döngüsünden sonra bile orjinal kapasitesinin yüzde 80'ini koruyabileceğini belirtiyor.

3.5 mm kulaklık girişinin korunduğu telefon, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 teknolojilerini destekliyor. İlk etapta sadece Hindistan'da satışa sunulan telefonun fiyatı 80 Euro seviyesinde.