Uygun Fiyata Dev Batarya! realme Narzo Power 10.001 mAh ve 80W Şarjla Geliyor

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün biraz daha artıyor. Bu doğrultuda hareket eden üreticiler ise daha çok kullanıcıyı kendine çekmek ve rakiplerinin önüne geçmek için elinden geleni yapıyor. Özellikle son dönemde bu rekabetin en yoğun yaşandığı alanların başında batarya kapasitesi geliyor.

Şirketler, birbirinden iddialı pil çözümleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Söz konusu üreticilerden biri ise kuşkusuz realme. Bir süre önce Neo 8 modeliyle 8.000 mAh batarya kapasiteli bir telefon modeli ile karşımıza çıkan şirket, şimdi ise Narzo Power 5G ile rekor kırmaya hazırlanıyor.

realme Narzo Power 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Merakla beklenen Narzo Power 5G, karşımıza 6.8 inç büyüklüğünde kavisli bir AMOLED ekranla çıkacak. Ekran detaylarına indiğimizde, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızıyla oldukça akıcı bir ekranın bizi karşıladığını görüyoruz. Ayrıca, cihazda bulunan 6500 nit parlaklık değeri, yoğun güneş ışığı altında bile ekranın rahatça okunabilimesini sağlayacak.

Telefonun donanım tarafında ise MediaTek Dimensity 7400 işlemci kullanıldığını görüyoruz. Bu güncel yonga setine, özellikle mobil oyunlarda gelişmiş görüntü işleme süreçlerinde verimililiği artırmayı hedefleyen yapay zeka destekli Hyper Vision çipi eşlik ediyor.

realme Narzo Power 5G'nin kamera yetenekleri de günlük kullanımda ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmış. Telefonun arka bölümünde, optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip 50 MP'lik Sony IMX882 ana sensör kullanılıyor. Geniş açılı çekimler için 8 MP'lik ikinci bir lens bulunurken, ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Cihazın en çok dikkat çeken özelliği ise sahip olduğu yüksek pil kapasitesi. 10.001 mAh kapasiteli bataryayla gelen Narzo Power 5G, 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca 27W kablolu ters şarj özelliği sayesinde gerektiğinde diğer teknolojik cihazlarınız için bir güç kaynağı olarak kullanabiliyorsunuz.

Android 16 tabanlı realme UI 7.0 sürümüyle kutudan çıkacak olan cihaz, kullanıcılara üç yıllık sürüm güncellemesi garantisi veriyor. Ayrıca telefon, suya ve toza karşı koruma sağlayan IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına da sahip. Tüm bunlara ek olarak, Narzo Power 5G'nin titan mavisi ve titan gümüşü renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

realme Narzo Power 5G'nin Fiyatı ve Çıkış Tarihi

realme, Narzo Power 5G'nin 5 Mart tarihinde satışa sunulacağını resmi olarak doğruladı. İlk etapta Amazon ve şirketin resmi web sitesi üzerinden satışa sunulacak olan cihazın, maalesef fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın 26 bin Rupi (yaklaşık 13 bin TL) gibi bir fiyatla satışa sunulacağı yönünde de bazı iddialar mevcut. Eğer bu iddialar doğru çıkar ve Narzo Power 5G'e Türkiye'de satışa sunularsa, cihazın Türkiye fiyatlandırması vergiler dahil edildiğinde dahi oldukça düşük olacaktır.