Amazon'dan Sanat Eseri Gibi Televizyon Geliyor! Ember Artline TV Tanıtıldı

Amazon, ürün yelpazesinde dikkat çekici bir kimlik değişimine gidiyor. Karmaşa yaratan "Fire TV" televizyon serisinin ismini Ember TV olarak güncelleyen şirket, bu markanın ilk ürünü olan Ember Artline TV modelini de tanıttı. Amazon'un bu yeni TV'si tasarımıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Amazon Ember Artline TV Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 55 / 65 inç

: 55 / 65 inç Ekran Çözünürlüğü : 4K

: 4K Ekran Teknolojisi : QLED

: QLED Ekran Yenileme Hızı : 60 Hz

: 60 Hz İşletim Sistemi : Fire OS

: Fire OS Bağlantı Noktaları: 3 x HDMI 2.0, 1 x HDMI eARC 2.1

Samsung'un popüler The Frame ve Hisense'nin Canvas TV modeline doğrudan ve iddialı bir rakip olarak konumlandırılan Ember Artline TV, kullanıcılara standart bir akıllı televizyondan fazlasını vaat ediyor. Performansın yanı sıra yüksek tasarıma odaklanan cihaz, kapalı olduğu zaman şık bir tabloya dönüşerek salonunuza estetik bir görünüm katıyor.

Televizyonun donanım özellikleri tarafında ise ilk olarak parlama yapmayan özel mat ekran teknolojisi dikkatimizi çekiyor. Bu teknoloji sayesinde en aydınlık odalarda dahi herhangi bir parlama yaşamadan film izleme zevkinize devam ediyorsunuz. Ember Artline TV'deki bu mat ekrana 4K çözünürlüklü QLED panel eşlik ediyor. Ayrıca cihazdaki Dolby Vision ve HDR10+ destekleri ile ekrandaki renkler gerçeğe en yakın olarak yansıtılıyor.

Cihazın dikkat çeken özelliği Sanat Modu. Yukarıda bahsettiğimiz gibi cihaz kapalıyken siyah bir ekran görünümü yerine şık bir tabloya dönüşüyor. Amazon bu konuda televizyona, kullanıcıları sevindirecek bir özellik de eklemiş. Kullanıcılara cihazın içinde Claude Monet ve Pierre-Auguste Renoir gibi ustalara ait 2000'den fazla klasik sanat eseri tamamen yüklü olarak sunuluyor. Ayrıca, Amzon Photos entegrasyonu sayesinde kullanıcılar kendi kişisel anılarını da bir tuval gibi Ember Artline TV'nin ekranında sergileyebiliyorsunuz.

Ember Artline TV'nin Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Ember Artline TV'nin dikkat çeken yapay özelliklerinden biri Match the Room. Bu özellik, kullanıcıların akıllı telefonlarıyla tarattıkları karekod üzerinden odanın fotoğraflarını analiz ederek ortamın ışığına ve mobilya tarzına en uygun tabloyu öneriyor.

Televizyon ekranlarının ister tablo görünümü ister başka bir şey için olsun sürekli açık kalması yüksek enerji tüketimini de beraberinde getirir. Amazon yeni TV'sinde bu sorunu dikkate alarak cihaza Omnisense hareket sensörleri eklemiş. Bu sayede cihaz, odaya biri girdiğinde sanat modunu otomatik olarak uyandırıp seçtiğiniz tabloyu ekrana yansıtıyor. Odadan çıkıldığında ise ekran tamamen kapanarak elektrik tasarrufu sağlanıyor.

Ayrıca, Alexa yapay zeka asistanı sayesinde, kumandaya ihtiyaç duymadan sesli komutlarla cihazı kontrol edebiliyorsunuz.

Ember Artline TV Hangi İşletim Sistemine Sahip?

Ember Artline TV'nin işletim sistemi tarafında da yapılan yenilikler dikkat çekiyor. Televizyon, baştan aşağı yeniden kodlanmış ve eskiye kıyasla yüzde 30'a kadar daha hızlı çalışan güncel Fire OS işletim sistemini kullanıyor. Yeni arayüzle birlikte, menüler tekrar ekranın üst kısmına taşınarak kullanıcılara temiz bir deneyim sunulması amaçlanmış.

Ember Artline TV'nin Bağlantı Özellikleri Neler?

Ember Artline TV, bağlantı özellikleri arasında 3 adet HDMI 2.0 ve 1 adet HDMI eARC 2.1 portları bulunuyor.

Ember Artline TV Hangi Çerçeve Seçeneklerine Sahip?

Amazon, yeni TV'sinde çerçeve tarafında da kullanıcılara zengin seçenekler sunuyor. Cihaz, kullanıcıların evlerinin tarzlarına göre seçebilecekleri ceviz, mat beyaz, grafit, soluk altın ve gece mavisi gibi 10 farklı renk seçeneğine sahip. Ayrıca kullanıcılar, televizyonun çevresini saran bu dış çerçeveyi, mıknatıslı özel yapısı sayesinde hiçbir alet gerektirmen kolayca takıp çıkarabiliyor.

Ember Artline TV Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Ember Artline TV, 22 Nisan'da ABD ve Kanada'da, 7 Mayıs'ta ise İngiltere'de satışa çıkacak. Cihazın 2026'nın ilerleyen aylarında Avrupa ülkelerinde ve küresel pazarda da satışa çıkması bekleniyor.

Ember Artline TV'nin Fiyatları Ne Kadar?

Ember Artline TV'nin 55 inçlik modeli için 899 dolar (40 bin 236), 65 inçlik versiyonu ise 1099 dolar (49 bin 187 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Eğer televizyon Türkiye'de satışa sunulursa, ek vergilerle birlikte 55-60 bin TL bandında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Cihazın Türkiye resmi fiyatı açıklanmadığından dolayı TV'nin belirttiğimiz tutarın üstünde veya altında bir fiyatla da gelebilir.

Editörün Yorumu

Amazon Ember Artline TV'nin teknik özelliklerini yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle cihazın bana göre en dikkat çekici yanı fiyatı. Eğer sanat modlu bir televizyon arıyorsanız Ember Artline TV, Samsung The Frame TV'nin uçuk fiyatlarına karşı ciddi bir alternatif olacaktır. Ancak televizyon fiyatı, aynı özelliklere sahip olan Hisense Canvas TV'ye göre biraz pahalı. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize göre bu üç TV modelinden birini tercih edebilirsiniz.