ŞOK, Samsung'un Ucuz Amiral Gemisini Satıyor! Fiyatı Ne Kadar?

ŞOK, gıda dışı ürün kategorisindeki satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce pek çok Android ve iPhone modeliyle dikkat çeken market zinciri şimdi de Samsung’un geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy S25 FE modelini kullanıcılarla buluşturuyor. Peki, Galaxy S25 FE ŞOK mağazalarında hangi fiyatla satışa sunuluyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

Galaxy S25 FE ŞOK'ta Ne Kadardan Satılıyor?

ŞOK'un 4-7 Nisan arasındaki haftanın fırsatları ürünleri arasında Galaxy S25 FE modeli yer alıyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu 32.799 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Kullanıcılar aynı zamanda beyaz, lacivert ve buz mavisi renk seçenekleri arasından seçim yapabiliyor.

Galaxy S25 FE Özellikleri Neler?

Boyutlar: 161.3 x 76.6 x 7.4 mm

Ağırlık: 190 g

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1900 nit

Ekran Boyutu: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Koruma: Gorilla Glass Victus+

İşletim sistemi: Android 16, One UI 8, 7 yıl güncelleme

İşlemci: Exynos 2400 (4 nm)

RAM ve Depolama: 128GB 8GB RAM / 256GB 8GB RAM / 512GB 8GB RAM

Ana kamera: 50 MP, OIS

Telefoto: 8 MP, 3x optik zoom, OIS

Ultra Geniş Açı: 12 MP

Ön kamera: 12 MP

Pil Kapasitesi: 4900 mAh

Şarj Hızları: 45W kablolu şarj, 15W kablosuz şarj

Galaxy S25 FE Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy S25 FE modelinde 6.7 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan Dynamic AMOLED 2X bir ekran mevcut. Selefi Galaxy S24 FE'de de aynı ekran özellikleri mevcuttu. Bu nedenle cihazın ekran tarafında devasa yenilikler getirmediğini söyleyebiliriz.

Galaxy S25 FE İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda Samsung'un kendi üretimi Exynos 2400 işlemcisi kullanılıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; bir adet 3.2 GHz ARM Cortex-X4, iki adet 2.9 GHz ARM Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve dört adet 1.95 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerinin yanı sıra Samsung Xclipse 940 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu donanım halihazırda Galaxy S24, S24+ ve Z Flip 7 modellerinde de kullanılıyor. Oyun performansı da üzmüyor. Zira yapılan testlerde Genshin Impact'te 60 FPS seviyesinde bir performans almanız mümkün. Yani çoğu oyunu sıkıntısız akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Galaxy S25 FE Kamerası Nasıl?

Cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel telefoto lens ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensöründen oluşan üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Kamera tarafında selefiyle karşılaştırıldığında tek farkın çözünürlüğü 2 megapiksel artırılan selfie kamerası olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy S25 FE Bataryası Nasıl?

Üründe 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 4.900 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Galaxy S24 FE'de 25W kablolu şarj olabilen 4.700 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Yani pil tarafında az da olsa bir artış söz konusu.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.