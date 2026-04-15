Hem Korku Hem Aksiyon Sevenler Buraya! Popüler Oyunda İndirim Başladı

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Steam korku ve aksiyon oyunlarını seven oyunculara yönelik bir adım attı. Platform bu kapsamda Hunt: Showdown 1896 isimli oyunun fiyatında kayda değer bir indirim yaptı. İşte Hunt: Showdown 1896 indirimli fiyatı!

Hunt: Showdown 1896 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, Hunt: Showdown 1896 için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Platformda “çok olumlu” inceleme etiketine sahip oyunda yüzde 55’lik bir fiyat indirimi uygulanıyor. Buna göre oyunun fiyatı 14,99 dolardan (670 TL) 6,74 dolara (300 TL) düştü. İndirimin 29 Nisan’a kadar süreceğini de belirtelim.

Hunt: Showdown 1896 Nasıl Bir Oyun?

Hunt: Showdown 1896, 1896 yılında geçen alternatif bir korku evrenini konu alıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan doğaüstü bir salgın nedeniyle insanlar canavarlara dönüşüyor.

Oyunda, bu yaratıkları avlayarak ödül toplamakla görevli bir avcı rolünü üstleniyorsunuz. Ancak iş sadece yaratıkları avlamakla sınırlı kalmıyor. Zira aynı ödülün peşinde olan diğer oyunculara karşı da hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.

Hunt: Showdown 1896 Türkçe Desteği Var mı?

Hunt: Showdown 1896’da Türkçe arayüz ve altyazı desteği bulunuyor. Yani oyuna girdiğinizde menüleri ve altyazıları Türkçe olarak görebiliyorsunuz. Ancak oyunda Türkçe seslendirme yer almıyor. Seslendirme desteği yalnızca İngilizce ve Geleneksel Çince dillerinde sunuluyor.

Hunt: Showdown 1896 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel 7. Nesil i7-7700 / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 Super / AMD Radeon RX 5500 XT (en az 4 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 75 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Ek Not: SSD ve kulaklık ile daha iyi deneyim

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel 8. Nesil i7-8700 / AMD Ryzen 5 2700

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 Super / AMD RX 6600 XT (en az 8 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 75 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Ek Not: SSD ve kulaklık ile daha iyi deneyim

Editörün Yorumu

Hunt: Showdown 1896, adını sık sık duyduğum ama bir türlü deneme fırsatı bulamadığım oyunlardan biri. Özellikle kıyamet sonrası ve zombi salgını temalı yapımları seviyorum. Bu indirim döneminde oyunu satın alıp denemeyi düşünüyorum.