Volkswagen Transporter Sportline Satışa Çıktı! Türkiye’ye Gelecek mi?

Volkswagen Ticari Araçlar yeni nesil Transporter modelinin en dikkat çekici versiyonlarından biri olan Sportline paketini İngiltere’de satışa sundu. Sportif tasarım detayları ve üst donanım seviyesiyle öne çıkan model markanın ticari araç tarafındaki performans odaklı yaklaşımını güçlendiriyor. Peki yeni Volkswagen Transporter Sportline özellikleri neler? Türkiye’ye gelecek mi? İşte dkonuyla ilgili detaylar...

Volkswagen Transporter Sportline Neler Sunuyor?

Yeni Transporter Sportline, standart versiyonlardan farklı olarak daha sportif tasarım detayları ve üst donanım seviyesiyle geliyor. Model hem dış tasarım hem de iç mekanda özel dokunuşlar sunuyor.

Öne çıkan Sportline donanımları:

Sportline özel ön tampon tasarımı

Yan etekler ve gövde kiti

Siyah tasarım detayları (ayna, ızgara, logo vb.)

Büyük çaplı siyah alaşım jantlar

Sportline özel süspansiyon ayarı

Spor koltuk tasarımı

Kırmızı kontrast dikişli iç mekan

Dijital gösterge paneli

Geniş multimedya ekranı

Sportline logolu dış tasarım detayları

Kısacası Sportline donanım paketi Transporter modeline daha sportif bir dış ve iç görünüm kazandırıyor. Sportline donanımının Türkiye'de de halihazırda satışta olan Life ve Style donanım paketlerinden motor veya şanzıman yönünden bir farklı bulunmamakta olup sadece görsel ve makyajsal farklara sahip. Ancak Türkiye'de satılması halinde Doğuş Otomotiv farklı bir motor seçeneği ile de Sportline donanım paketini satabilir.

Volkswagen Transporter Sportline Motor ve Teknik Özellikleri Neler?

İngiltere’de satışa sunulan Volkswagen Transporter Sportline modelinde 2.0 litre dizel motor seçeneği yer alıyor. Yaklaşık 170 beygir güç üreten bu motor, otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor. Modelde ayrıca gelişmiş sürüş destek sistemleri ve güncel bağlantı teknolojileri de bulunuyor.

Sportline versiyonunda daha sportif sürüş karakteri için süspansiyon sisteminde de özel ayarlar yapıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte modelin görsel tasarımına uygun büyük jant seçenekleri de sunuluyor. Türkiye'de satışta olan Transporter modellerinde de 2.0 litre dizel motor seçeneği yer almakta ancak Türkiye versiyonunda sunulan güç 150 PS olarak belirtiliyor.

Volkswagen Transporter Sportline Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar Olabilir?

İngiltere’de 51 bin 105 Sterlin (3,08 milyon TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Transporter Sportline ürün gamının en üst donanım seviyesinde konumlanıyor. Sportif tasarım detayları ve güçlü motor seçeneği dikkate alındığında modelin Türkiye’de de üst fiyat seviyesinde konumlanması bekleniyor.

Güncel Transporter modelinin Türkiye’de yaklaşık 2.2 milyon TL seviyesinden satıldığı göz önüne alındığında Sportline versiyonunun daha üst bir noktada yer alması muhtemel görünüyor. Bu doğrultuda modelin Türkiye’de satışa sunulması halinde yaklaşık 3,5-4 milyon Tl bandında konumlanabileceği değerlendiriliyor.

Editörün Yorumu

Volkswagen Transporter Sportline ticari araç tarafında daha sportif tasarım isteyen kullanıcıları hedefliyor. Özellikle görsel detayları ve üst donanım seviyesiyle dikkat çeken modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Türkiye'ye gelmesi halinde fiyatının biraz tuzlu olacağını söylemek mümkün. Bu sebeple Türkiye'de satılması halinda sınırlı sayıda aracın stoklarda olacağını belirtebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...