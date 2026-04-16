165 Hz Ekranlı Oyuncu Telefonu İçin Kritik Gelişme! 24 GB RAM'i Var

Oyun odaklı akıllı telefonlarıyla tanınan RedMagic, geçtiğimiz kasım ayında RedMagic 11 Pro modelini kullanıcılarla buluşturmuştu. Şimdi ise şirket, bu modelin yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkacak 11s Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda geri sayım devam ederken yeni akıllı telefonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

RedMagic 11s Pro Ortaya Çıktı

Söz konusu model, NBTC sertifikası aldı. Bilmeyenler için NBTC, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere telekomünikasyon alanındaki yeni elektronik ürünlerin satışa uygun olup olmadığını denetleyen ve sertifika veren bir kurumdur. RedMagic 11s Pro’nun da bu onayı aldığı görülüyor. Bu da cihazın tanıtımı için çok fazla beklememiz gerekmeyeceğine işaret ediyor.

NBTC sertifikasında yer alan bilgilere göre RedMagic 11s Pro'nun model numarası NX809J olacak. Maalesef bunun dışında başka bir bilgi yer almıyor. Yani teknik özellikleri veya fiyatı ile ilgili yeni detaylar yok. Ancak bu bilgiler için geçmiş sızıntılara bakabiliriz.

RedMagic 11s Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,85 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

Ekran Parlaklığı: 2500 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5X)

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 120W Kablolu

Ana Kamera: 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

Yazılım: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11

Ses: Stereo hoparlörler, 3.5 mm kulaklık girişi

Oyun Özellikleri: 520 Hz dokunmatik tetik tuşları

İddialara göre RedMagic 11s Pro, oyun performansını artırmak için aktif fanlı soğutma sistemiyle gelecek. Cihazın kasası içinde bir mini fan yer alacak. Bu fan, sıcak havayı dışarı atarak telefonun daha serin çalışmasına yardımcı olacak. Bu sayede özellikle en iyi grafikli mobil oyunlarda uzun süre vakit geçirildiğinde ısınmaya bağlı performans düşüşü minimum seviyede kalırken, FPS değerleri de olabildiğince stabil kalacak.

Akıllı telefon, 6,85 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED bir ekranla gelecek. 1216 x 2688 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunması beklenen bu panel, 2500 nit parlaklıkla desteklenecek. Bu sayede hem yüksek yenileme hızı hem de yüksek parlaklık sayesinde oldukça kaliteli bir görüntü deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere yenileme hızı, özellikle rekabetçi mobil oyunlarda büyük önem taşıyor.

Akıllı telefonun 12 GB / 16 GB / 24 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Cihazın kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim sürecinden geçen bu yonga seti toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. Bu çekirdeklerin ikisi 4.32 GHz, altısı ise 3.53 GHz hızında çalışıyor. Oldukça güçlü olan bu işlemci; Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra ve POCO F8 Pro gibi modellerde de kullanılıyor.

Ön tarafında 16 MP özçekim kamerasına yer verecek modelin arka tarafındaysa 50 MP + 50 MP olacak şekilde iki kamera bulunacak. Açık konuşmak gerekirse bu kameralar, en güçlü telefonlara kıyasla oldukça geride kalıyor. Ancak RedMagic 11s Pro da zaten kamera odaklı bir telefon değil. Bu nedenle şaşırmamak gerekiyor.

120W kablolu hızlı şarjla beslenecek cihaz, 7.000 mAh bataryası ile uzun süre kullanım sunacak. Son olarak akıllı telefonun Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 üzerinde çalışacağı da iddialar arasında yer alıyor. Buna göre güncel bir yazılım deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

RedMagic 11s Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic 11 Pro, Ekim 2025'te Çin’de’te tanıtılmıştı. "s" takılı yenilenmiş modeller genelde ana modelden birkaç ay sonra geliyor. Bu doğrultuda RedMagic 11s Pro, 2026'nın ilk yarısında tanıtılabilir. En azından beklentiler bu yönde.

RedMagic 11s Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic 11 Pro’nun başlangıç fiyatı 649 dolar seviyesindeydi. Yeni model RedMagic 11s Pro’nun ise 749 veya 799 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

RedMagic 11s Pro, Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 11 Pro, Türkiye’de de satışa sunulmuştu ve başlangıç fiyatı 59 bin 999 TL olarak belirlenmişti. Bunu göz önünde bulundurursak RedMagic 11s Pro’nun da ülkemizde satışa çıkma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Türkiye satış fiyatının ise yaklaşık 70 bin TL'yi bulması muhtemel.

Editörün Yorumu

RedMagic 11s Pro, teknik özellikleriyle en iddialı akıllı telefonlarından biri olmaya aday görünüyor. Kamera tarafında amiral gemilerinin gerisinde kalacak olsa da oyun odaklı bir cihaz tercih eden kullanıcıların önceliğinin performans olduğunu düşünürsek bunun çok da büyük bir dezavantaj yaratmayacağını söyleyebiliriz.