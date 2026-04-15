Google’dan Büyük Adım: Gemini Artık Mac’te de Kullanılabiliyor!

Google, yapay zekâ destekli sohbet botu Gemini için Android ve iOS uygulamalarını daha önce kullanıma sunmuştu. Bilgisayar tarafında ise Gemini’a yalnızca web tarayıcısı üzerinden erişilebiliyordu. Son olarak Google, Gemini için macOS uygulamasını resmen yayınladı. Böylece Mac bilgisayarlarda tarayıcıya ihtiyaç duymadan doğrudan kullanım mümkün hale geldi. İşte detaylar...

Mac İçin Gemini Uygulaması Neler Sunuyor?

Google, Apple tarafında daha önce iPhone uygulamasını yayınlamıştı. Şimdi ise sıra Mac bilgisayarlara geldi. Şirket, Mac için Gemini uygulamasını resmen kullanıma sundu. Böylece macOS, Gemini uygulamasına kavuşan ilk masaüstü platformu oldu.

Yapay zekâ uygulamasının Mac versiyonu tarayıcıda bulunan pek çok özelliği beraberinde getiriyor. Kullanıcılar oturum açtıktan sonra erişim sağlayabiliyor. Sonrasında ise tıpkı web tarayıcısı gibi kolayca mesaj yazabiliyor, görsel yükleyebiliyor ve dosya seçebiliyor. Arayüzü Apple'ın tasarımı dili olan sıvı cam şeklinde. Bununla birlikte tarayıcı sürümüne kıyasla daha gelişmiş bazı özellikler de sunuluyor.

Özellikle kısayol desteği dikkat çekiyor. Option + Space tuş kombinasyonu ile anında bir yazma kutusu açarak hızlıca sohbet başlatabilirsiniz. Uygulamanın tamamını açmak için ise Option + Shift + Space kısayolunu kullanmanız yeterli. Ayrıca bu kısayolları Ayarlar üzerinden dilediğiniz gibi değiştirebileceğinizi de belirtelim. Tüm bu özellikler web tarayıcısı üzerinden kullanıma kıyasla önemli ölçüde zaman kazandırıyor.

Bunun yanında ekranın üst kısmındaki menü çubuğunda yer alan Gemini simgesine tıklayarak da hızlı bir şekilde sohbet başlatabilirsiniz. Öte yandan uygulama, tarayıcıya ek olarak ekran paylaşımı özelliği de sunuyor. Bunun için mesaj yazma alanındaki artı ikonuna tıklayıp "Pencere paylaş" seçeneğini seçmeniz yeterli oluyor.

Google, Gemini'ın uygulamasına yakında daha fazla özellik ekleyeceğini açıkladı. Peki Gemini’yı Mac bilgisayarınıza nasıl indirebilirsiniz?

Mac İçin Gemini Uygulaması Nasıl İndirilir?

Mac için Gemini uygulamasını indirmek için öncelikle Google’ın resmi web sitesine gitmeniz gerekiyor. Buraya tıklayarak gidebileceğiniz ilgili sayfada "Mac sürümünü indirin" butonu yer alıyor. Buna tıklayın. Tıkladığınızda cihazınıza ".dmg" uzantılı kurulum dosyası indirilecektir. Bu dosyaya çift tıklayarak kurulumu başlatabilir ve uygulamayı kolayca yükleyebilirsiniz.

Mac İçin Gemini Uygulaması Hangi Mac'leri Destekliyor?

Mac için Gemini uygulamasını kullanabilmek için bilgisayarınızın macOS 15 Sequoia veya daha yeni bir sürümle çalışıyor olması gerekiyor.

Gemini’ın Mac Uygulaması ile Web Sürümü Arasındaki Farklar Neler?

Gemini’ın Mac uygulaması ile web sürümü arasında birçok fark bulunuyor ve bu farklar kullanıcı deneyimini bir hayli iyileştiriyor. En dikkat çeken fark ise erişim hızı ve kolaylığı. Önceden Gemini’a ulaşmak için web tarayıcısına girmeniz gerekirken artık doğrudan uygulama üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu da günlük kullanımda ciddi bir zaman kazancı sunuyor.

Bununla birlikte Mac uygulaması, cihazla daha entegre bir deneyim sağlıyor. Örneğin ekran paylaşımı özelliği sayesinde tek bir tıklamayla belirli bir pencereyi paylaşabilirsiniz. Tarayıcı sürümünde ise önce ekran görüntüsü alıp ardından yükleme yapmak gerekiyordu. Bu da uygulamanın pratiklik açısından avantaj sağladığı anlamına geliyor.

Öte yandan Mac uygulamasının yerel (native) olarak geliştirilmiş olması da büyük bir artı. Bazı yazılım şirketleri uygulamalarını farklı platformlara taşırken web sürümünü doğrudan yansıtmayı tercih edebiliyor. Ancak bu uygulamalar maalesef yerel geliştirme kadar yüksek performans sunmayabiliyor. Neyse ki Google, Gemini'ın macOS uygulamasını özel olarak geliştirdi.

Editörün Yorumu

Birkaç ay öncesine kadar aktif olarak ChatGPT kullansam da şu an ağırlıklı olarak Gemini kullanıyorum. Bu nedenle Gemini uygulamasının yayınlanması beni oldukça sevindirdi. Uygulamada biraz vakit geçirdim ve özellikle kısayollar sayesinde uygulamaya hızlıca erişebilmenin büyük bir pratiklik kattığını kesinlikle söyleyebilirim.