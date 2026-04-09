A101'de Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 FE ve Galaxy Z Flip 7 FE Satılıyor

A101 marketlerde akıllı telefonlardan oyun monitörüne, tabletten akıllı televizyona kadar çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlara arasında Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy S24, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE, Galaxy Tab A11 Plus, Samsung Odyssey G3 oyun monitörü ve Samsung 4K LED akıllı televizyon yer alıyor.

A101'de Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 9 Nisan itibarıyla Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 106 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde telefon çok akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Cihazda ayrıca sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

A101'de Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 76 bin 799 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 81 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut. Cihaz Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip. Bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, Carx Street ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani bu sayesinde telefonda mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabiliyor.

A101'de Samsung Galaxy S25 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 32 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 4900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Telefonda Exynos 2400 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci Genshin Impact'i ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel telefoto kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut.

A101'de Samsung Galaxy S24 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S24 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 29 bin 999 TL fiyata satılıyor. Gücünü Exynos 2400e işlemcisinden alan telefonda 4.700 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu işlemci PUBG Mobile'ı ortalama 80 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 47 FPS'te çalıştırabiliyor.

A101'de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 43 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2640 piskel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 3,4 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda ise 720 x 748 piksel çözünürlük mevcut. Cihazda ayrıca 4000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.

A101'de Samsung Galaxy S24'ün Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S24'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 34 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alan telefonda 4000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

A101'de Tablet, Oyun Monitörü ve Akıllı Televizyonun Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A11 Plus'ın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 499 TL, Samsung Odyssey oyun monitörü 4 bin 599 TL, Samsung Crystal 4K LED akıllı televizyon 21 bin 999 TL, Samsung 25W Type-C şarj cihazı ise 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

