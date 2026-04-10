144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 9020 mAh Bataryası Var

vivo T5 Pro 5G'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce tanıtım tarihi açıklanan telefonun bu kez yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Böylece T5 Pro 5G'nin renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip Android telefon, iki farklı renk seçeneği ile bilrikte gelecek.

vivo T5 Pro 5G'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

T5 Pro 5G, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Arka yüzeyde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün yanında ise LED flaş bulunacak. Bu arada serinin bir önceki modeli olan vivo T4 Pro'da ise mavi ve altın renk seçenekleri tercih edilmişti.

vivo T5 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 9020 mAh

9020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: Destekleyecek (IP68 ve IP69 sertifikaları)

vivo T5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

T5 Pro'da Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha yüksek üretim süreciyle geliştirilen işlemcilere kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar küçükse işlemcinin o kadar iyi olduğunu belirtelim.

Snapdragon 7s Gen 4, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında çalıştırabiliyor. Bu işlemci POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda da bulunuyor. Bu arada T4 Pro'da Snapdragon 7 Gen 4 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekiilde çalıştırabiliyor.

vivo T5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. T5 Pro, AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse T4 Pro'da ise 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

T4 Pro'nun ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 5000 nit civarında bir parlaklık sunabilir. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

vivo T5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Pro, 15 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo T4 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

T5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak T4 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5 Pro'nun satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük.

vivo T5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5 Pro'nun 215 dolardan daha düşük bir fiyata sahip olacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 605 TL'ye denk geliyor. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için bir telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak genel telefon kullanım deneyimini olumsuz etkiliyor. Yüksek batarya kapasitesine sahip T5 Pro'nun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Uzun pil ömrü sayesinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Bence suya dayanıklılık da çok önemli bir avantaj çünkü dışarıdayken beklenmedik durumlarda yağmur yağmaya başlayabiliyor. T5 Pro ise IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Yani telefon "su geçirecek mi" endişesi yaşanmasına gerek kalmayacak.