Dev Bataryalı Fiyat Performans Canavarı Realme Neo 7 SE Tanıtıldı

Realme, fiyat performans canavarı yeni telefon tanıttı. Neo 7 SE olarak isimlendirilen telefon devasa batarya, yüksek yenileme hızı ve 80W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Realme Neo 7 SE Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1264 x 2780 piksel çözünürlük, yaklaşık 450 PPI piksel yoğunluğu, %100 DCI-P3 renk gamı, 5.000.000:1 kontrast oranı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 212 gram ağırlığındaki telefon 8,6 mm kalınlığında.

TÜV Rheinland Akıllı Göz Koruması Sertifikasyonu 3.0'a sahip telefon göz yorgunluğunu minimum seviyeye indiriyor. Böylece uzun süreli kullanımlarda bile sorun yaşanmıyor. Crystal Armor Glass ekran koruma teknolojisi çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 8400 Max işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğüdne f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kmaera mevcut.

8 GB, ,12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 seçenekleri bulunuyor. 7000 mAh batarya kapsitesinin yer aldığı cihaz 80W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme Neo 7 SE Fiyatı

8 GB RAM + 256 GB depolama: 1799 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 18.400 TL)

1799 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 18.400 TL) 12 GB RAM + 256 GB depolama: 1899 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 19.400 TL)

1899 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 19.400 TL) 12 GB RAM + 512 GB depolama: 2199 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 22.500 TL)

2199 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 22.500 TL) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 2499 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 25.570 TL)

Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.