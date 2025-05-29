Realme'den 10.000 mAh ve 7.500 mAh Bataryalı İki Telefon Geliyor

Kısa süre önce Realme GT 7 ve Realme GT 7T modellerini tanıtan Realme iki farklı telefon üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bilgilere göre bu telefonlardan biri 7.500 mAh, diğeri 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Realme'den Dev Bataryalı Telefonlar Geliyor

Android Headlines'ta yer alan habere göre Realme 2025 yılında 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon tanıtacak. Telefonun ismi açıklanmadı ancak GT 8 Pro olabileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl çıkan GT 7 Pro'da Snapdragon 8 Elite, 120W hızlı şarj ve 6.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Realme ayrıca yakında 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip bir telefon da tanıtacak ancak bu telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Telefonun isminin de açıklanmadığını belirtelim.

Devasa bataryalı telefonun yalnızca 8,5 mm kalınlığında ve 215 gram ağırlığında olacağı söyleniyor. Teknik özelliklere dair herhangi bir bilgi mevcut değil. Yakında telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Realme ayrıca kısa süre önce Neo 7 Turbo isimli telefon tanıttı. 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip Neo 7 Turbo gücünü Dimensity 9400e işlemcisinden alıyor. Bütçe dostu telefon 100W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.