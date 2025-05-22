Realme Neo 7 Turbo Sahneye Çıkıyor! Tanıtım Tarihi Açıklandı

Realme'nin merakla beklenen Neo 7 Turbo modeli için çıkış tarihi açıklandı. İşte Realme Neo 7 Turbo tanıtım tarihi ve iddia edilen teknik özellikleri!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Realme, performans canavarı Neo 7 Turbo için geri sayıma geçti. Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan modelin tanıtım tarihi sonunda belli oldu. İşte Realme Neo 7 Turbo çıkış günü ve detaylar!

Realme Neo 7 Turbo Tanıtım Tarihi

Tanıtım tarihine geçmeden önce beklenen teknik özelliklere bakalım. Mevcut bilgilere göre cihaz, MediaTek imzası taşıyan Dimensity 9400e işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti, TSMC'nin 4 nm üretim sürecinden geçiyor. İşlemcinin grafik birimi ise Immortalis-G720 MC12.

Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip ekran ve 7.000 mAh kapasiteli bataryayla birlikte gelecek. Şarj hızı ise 100W seviyesinde olacak.

Kamera tarafındaysa OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX882 ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 50 megapiksel telefoto kamera bulunacak.

Realme'nin Çin şubesinin yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre Realme Neo 7 Turbo, 29 Mayıs'ta piyasaya sürülecek. Fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor fakat 350 dolar ila 415 dolar arasında bir etikete sahip olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme Neo 7 Turbo modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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