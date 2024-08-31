Realme Note 60 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bu yılın başında (23 Ocak 2024) tanıtılan Realme Note 50'nin üzerinden henüz 1 yıl geçmeden devam modeli: Realme Note 60 tanıtıldı. İşte tüm detayları ile Realme Note 60 özellikleri ve fiyatı!

Realme Note 60 Özellikleri ve Fiyatı

6.74 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranı 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan Note 60 gücünü Unisoc T612 işlemciden alıyor. Realme Note 50'de aynı işlemciye ev sahipliği yapıyor yani yeni model performans konusunda herhangi bir fark sunmuyor.

Note 50'de yer alan 13 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera Note 60 modelinde 32 Megapiksel seviyesine çıkarıldı. f/1.8 diyaframa sahip olan bu ana kameraya QVGA çözünürlükte yardımcı bir lens eşlik ediyor.

10W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh bataryanın yer aldığı telefon, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çalışıyor. Voyage Blue ve Marble Black renk seçenekleri ile gelen telefonun başlangıç fiyatı 90 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan modele ait.

En gelişmiş seçeneği yani 8 GB RAM ve 256 GB depolamayı tercih ettiğinizde 130 dolar ödemeniz gerekiyor. Tabii bunlar yurt dışı fiyatları ve ülkemizde satışa sunulması halinde daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.