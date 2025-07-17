Dürüm Parasına Satılacak Telefon, Bir Eşiği Daha Aştı!

Android akıllı telefon devi Realme, geçtiğimiz günlerde Note 70T modeliyle adından söz ettirmişti. RMX5313 model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, şimdi ise Note 70 ismiyle gün yüzüne çıktı. Bu, akıllı telefon dünyasında kafa karışıklığı yarattı. Peki Realme Note 70 özellikleri neler olacak? İşte gelen bilgiler...

Realme Note 70, Google Veri Tabanında

Google Play Console veri tabanına dahil olan RMX5313 model numaralı akıllı telefon gücünü Unisoc UMS9230 yonga setinden alacak. Cihaza 4 GB RAM eşlik edecekken, kutudan Android 15 işletim sistemi ile çıkacağı da görülüyor. Bu detaylar cihazın giriş-orta segment kataloğuna ekleneceğini gösteriyor.

Öte yandan aynı model numarasına sahip cihaz daha önce Geekbench performans testinde de UMS9230 işlemcisiyle ortaya çıkmıştı. Hem Google Play Console hem de Geekbench raporu, cihazın kalbindeki donanım konusunda birbirini doğruluyor. Bu da RMX5313 modelinin donanım tarafında artık pek bir soru işareti bırakmadığını gösteriyor.

Tüm bu bilgiler ışığında Realme Note 70'in özellikle uygun fiyatlı ve temel ihtiyaçlara yönelik bir telefon olacağı tahmin ediliyor. Ancak resmi tanıtım gerçekleşmeden kesin konuşmak için daha erken.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.