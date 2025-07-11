Realme'den 7000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 144Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz aylarda dev bataryalı ucuz telefon Realme 14 5G'yi duyuran Realme, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Realme 15 Pro isimli telefonun bazı özellikleri belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre telefon yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Tanıtılmasına sayılı günler kalan Realme 15 Pro için bir web sayfası oluşturuldu. Bu web sayfasında yer alan bilgilere göre telefonun HyperGlow 4D Curve+ ekranı 144Hz yenileme hızı ve 6500 nit parlaklık sunacak.

Telefon Corning Gorilla Glass ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Yalnızca 7,69 mm kalınlığındaki Realme 14 Pro yüzde 94 ekran gövde oranına sahip olacak. Ekran boyutu ise henüz açıklanmadı.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Realme'nin yeni telefonu, devasa batarya sayesinde uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymayacak. Telefonda ayrıca IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Realme 15 Serisi Ne Zaman Tantıılacak?

Realme 15 ve Realme 15 Pro 24 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.