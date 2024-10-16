Realme P1 Speed Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Realme, P serisinin üçüncü üyesi olan Realme P1 Speed modelini Hindistan'da resmi olarak tanıttı. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu anda bilinmezliğini koruyan telefonun özelliklerini ve fiyatını bir araya getirdik!

Realme P1 Speed Fiyatı ve Özellikleri

P1 Speed'in 6.67 inç büyüklüğündeki OLED ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranda yer alan delik 16 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yaparken, arka tarafında 50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.

4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 7300 Energy, 2.5 GHz'e kadar çıkabilen ve Mali-G615 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapan bir işlemci. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine 128 GB ve 256 GB depolama alanının eşlik ettiği telefonun hafızasını microSD kart ile artırmak mümkün.

Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çalışan telefon 3.5 mm kulaklık girişinin yanı sıra stereo hoparlörlere ve IP65 sertifikasına ev sahipliği yapıyor. 5000 mAh kapasiteli bataryası 45W hızlı şarj desteğine sahip olan Realme P1 Speed, Fırçalanmış Mavi ve Dokulu Titanyum olmak üzere iki farklı renk ile geliyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip model 215 dolar fiyat etiketine sahipken, 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan modelin fiyatı 250 dolar seviyesinde.