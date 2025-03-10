Yeni Realme Telefonların Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Realme, Ultra ekine sahip ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını geçtiğimiz hafta doğrulamıştı. Bugün yapılan paylaşım ile cihazın 19 Mart günü Hindistan'da duyurulacağı kesinleşmiş oldu. Realme P3 5G ve Buds T200 Lite da bu cihazla beraber tanıtılacak.

Realme P3 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

Lansman tarihini açıklamakla sınırlı kalmayan Realme telefonun bazı özelliklerini de paylaştı. Realme P3 Ultra gücünü MediaTek Dimensity 8350 Ultra işlemciden alacak. AnTuTu'da yaklaşık 1,45 milyon puan almayı başaran işlemci, LPDDR5x RAM kullanıyor.

6000 mAh kapasitesi 80W kablolu şarj desteğine sahip olan P3 Ultra'da bypass şarj ve 6.050 mm² VC soğutma sistemi bulunacak.

Realme P3 5G ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 işlemciden güç alacak. 120 Hz AMOLED ekran, 45W kablolu şarj ve IP69 korumasının yanı sıra 6.000 mAh batarya telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. Bu özellikler Şubat ayında piyasaya sürülen Realme Neo 7x ile aynı.

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