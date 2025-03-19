Realme P3 Ultra 5G Tanıtıldı! Uygun Fiyata 80W Hızlı Şarj, Dev Batarya

Geçtiğimiz günlerde Realme P3 5G modeli tanıtılmıştı. Bu kez ise P3 Ultra 5G modelinin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Realme marka yeni telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı, güçlü donanım ve birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme P3 Ultra 5G Özellikleri

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1500 nite kadar maksimum parlaklık sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. IP68/IP69 sertifikası ise telefonun belirli bir seviyeye suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 8350 Ultra yer alıyor. Bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekler mevcut. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefonda Mali G615-MC6 GPU bulunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera (OIS destekli Sony IMX896 sensör) ve 8 megapiksel çözünürlüğüdne f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

Realme P3 Ultra 5G Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama: 26.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 23.290 TL)

26.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 23.290 TL) 8 GB RAM + 256 GB depolama: 27.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 24.155 TL)

27.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 24.155 TL) 12 GB RAM + 256 GB depolama: 29.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 25.900 TL)

Telefon Hindistan'da ön siparişe sunuldu. Teslimatlar 26 Mart'ta başlayacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.