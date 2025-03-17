Dev Bataryalı Aşırı Ucuz Telefon Realme P3 5G Tanıtıldı

Geçtiğimiz ay Realme P3 Pro ve Realme P3x modelleri tanıtılmıştı. Bu kez ise Realme P3 5G modeli duyuruldu. Yapılan duyuruyla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. P3 5G modeli devasa bataryası, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme P3 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğünes ahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Çift SIM kart (nano + nano) desteğiyle birlikte gelen cihaz ekran altı parmak izi teknolojisini destekliyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) işlemcisinden alan telefonda Adreno 810 GPU mevcut. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri bulunuyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

6.000 mah batarya kapasitesiyle dikkat çeken telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 194 gram ağırlığındaki P3 5G modeli 163,15 x 75,65 x 7.97 mm boyutlarında. Peki, NFC ve USB Type-C desteğine sahip Realme P3 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Realme P3 5G Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB depolama: 16.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 14.600 TL)

16.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 14.600 TL) 8 GB RAM + 128 GB depolama: 17.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 15.460 TL)

17.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 15.460 TL) 8 GB RAM + 256 GB depolama: 19.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 17.180 TL)

Realme P3 5G modeli 19 Mart 2025 tarihinden itibaren Hindistan'da satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.