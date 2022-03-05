Realme Yeni Tasarımıyla Paris Moda Haftası’nda!

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markaları arasında yer alan Realme, Paris Moda Haftası'nda görücüye çıktı. Paris Moda Haftası ana takviminde Realme 9 Pro Serisi & CO tarafından tasarlanmış akıllı telefon çantası yer aldı. İşte detaylar!

Realme Paris Moda Haftası’nda Tasarımını Sergiledi

Markanın üst-segment kategorisine yeni eklenen 9 Pro Serisi, seri için özel olarak tasarlanan çantası ile beraber geliyor. Yeni yılın ilk ürünü olan realme 9 Pro+, segmentinin ilk SONY IMX766 OIS kamerası, Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörü, trend belirleyici Işık Geçişi Tasarımı ve Ultra Pürüzsüz Ekran deneyimi ile kalmayıp, Dimensity 920 5G işlemci sunuyor.

realme 9 Serisi, teknoloji ve modanın kavuştuğu durumlarda ortaya neler çıktığını bekleyenlerine sunuyor. Kopenhag merkezli moda markası HELIOT EMIL, realme Dizayn Stüdyosu’nun tasarım felsefesiyle, ideal bir şekilde eşleşen tüm ürünlerinde form ve işlevi birleştirerek yenilikçi tasarım ve teknik tüm detayları harmanladı. Realme 9 Pro Serisi’nin "Işık Geçişi Tasarımı’ından esinlenerek, Heliot Emil ve realme tasarım stüdyosu, tüm teknoloji ve moda tutkunları için özel bir göğüs kemeri çantası tasarladı.

Ve Heliot Emil'in ortak yaratıcılığına dayanarak tüm işbirliğini ve çantayı 2022 Paris Moda Haftası'nın resmi podyumunda sundu. realme 9 PRO SERİSİ ve ortaklaşa oluşturulan akıllı telefon çantası, kullanıcıların cep telefonlarını kolayca çıkarmasına olanak tanımakla beraber, güneş ışığı veya UV ışığı altında, telefonun arkasının tıpkı gün doğumunun renk değiştirme süreci gibi, maviden kırmızı renge dönmesine olanak tanıyor.

Böylelikle Işık Geçiş Tasarımı da kullanılabilir hale geliyor. Realme, tasarım stüdyosunu 2020'de kurdu. Realme tasarım ekibi, ürün endüstriyel ve görsel tasarımında uzmanlaşmış, realme’den bağımsız bir ekip. Realme, realme Dizayn Stüdyosu ile sektördeki çok önemli tasarımcılarla çalıştı. Önceki işbirlikçileri arasında Pentagram'ın Baş Tasarımcısı Eddie Opara, Japon Çağdaş Endüstriyel Tasarımlar Ustası Naoto Fukasawa ve tasarımları ile uzmanlıklarına katkıda bulunan Hermès'in Tasarımcısı Jose Levy yer alıyor.

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