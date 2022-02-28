Realme GT 2 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markalarından biri olan Realme, bugün MWC 2022'de Realme GT 2 Serisi’ni resmi olarak tanıttı. Markanın şimdiye kadar sahip olduğu en ayrıcalıklı amiral gemisi serisi olan Realme GT 2 Serisi, Realme için heyecan verici bir adım olarak tanımlanıyor. Realme, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya yeni sürprizler getiriyor. İşte detaylar!

Realme GT 2 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Realme GT 2 Pro, Süper Gerçeklik Ekranı olarak adlandırılan teknolojisi ile kullanıcılarına zengin, doğal ve özgün hissettiren görseller sunmakla beraber, yüksek yenileme hızına sahip ultra yüksek çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. LTPO 2.0 teknolojisine sahip İlk 2K Amoled Düz Ekranı olan Süper Gerçeklik Ekranı, 4,5 milyonun üzerinde piksel ve inç başına 525 piksel ile 6,7 inç E4 Amoled kullanılarak oluşturulmuş. Sahip olunan daha yüksek piksel yoğunluğuyla beraber, ekran görüntüsünde saç teli ya da tek tek çimen gibi en küçük ayrıntılar bile rahatlıkla tüm detaylarıyla görülebilecek.

Süper Gerçeklik Ekranı, 10-bit renk derinliğiyle üst düzel renk performansına sahip. Bu renk derinliği seviyesi, her biri 1.024-ton kırmızı, yeşil ve mavi üretebiliyor ve toplamda 1,07 milyar etkileyici renk ekleyebiliyor. Bu, yalnızca yaklaşık 16 milyon renk üretebilen tipik bir 8 bitlik ekrana göre 64 kat daha fazla renk bilgisi demek. Ayrıca, optimum güç tasarrufu ve rahat bir kullanım deneyimi için ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanan 10.240 ayrı parlaklık düzeyine sahip bir cihaz ile karşı karşıyayız.

LTPO 2.0 Teknolojisi ile Süper Gerçeklik Ekranı, yenileme hızını 1 ile 120 Hz değerleri arasında otomatik olarak ayarlayabiliyor ve bu sayede de pil ömrünü 1,7 saat artırıyor. GT 3.0 Modu ile 1.000Hz dokunmatik örnekleme otomatik olarak devereye girebilir. Ayrıca GT 2 Pro, Display Mate, A+'dan ekran kalitesi açısından mümkün olan en yüksek puanı alarak kullanıcıların dikkatini şimdiden çekmeyi başardı.

Realme GT 2 Pro, en yeni Snapdragon 8 Gen 1 Platformu tarafından desteklenmekte. Gelişmiş 4nm işlem teknolojisini ve dünyanın ilk ARM v9 mimarisini benimseyerek, yüzde 30 daha yüksek performans ve sürdürülebilir verimlilik sunuyor cihaz. Realme GT 2 Pro, çipin performansını en üst düzeye çıkarmak için 3 santigrat dereceye kadar soğutma için 36761 mm2'lik endüstriyel en büyük ısı yayma alanına sahip. Soğutma sistemi, en yüksek performans sağlayan 4129 mm Paslanmaz Çelik VC alanına sahip, tamamen yenilenmiş 9 katmanlı bir soğutma yapısıyla inşa edilmiş.

Realme GT 2 Pro, dünyanın ilk 150 derece ultra geniş kamerasını ve 40x mikro lensli kamerasını içeren bir üçlü kamera kurulumuna sahip. 50MP birincil kamera, çok yönlü PDAF piksel ve OIS özelliklerine sahip. IMX766 sensörü, hem fotoğraflar için optik görüntü sabitleme hem de videolar için elektronik görüntü sabitleme ile birlikte geliyor. Optik görüntü sabitleme özelliği de ek özellikler arasında.

Android 12 tabanlı realme UI 3.0, yeni tasarlanmış 3D simgeler, Uzay Tasarımı yanı sıra uygulama izin kontrolü ve konum gizleme gibi gelişmiş gizlilik işlevleriyle birlikte geliyor. İşlevsellik ve kişiselleştirme göz önünde bulundurularak tasarlanan Realme UI 3.0, kullanıcılarına daha fazla özgürlük ve kişisel bir deneyim olanağı tanıyor. Ayrıca Realme GT2 serisi, 3 yıllık büyük Android işletim sistemi güncellemelerini ve 4 yıllık Android güvenliğini taahhüt ediyor.

Realme bünyesinde en ayrıcalıklı amiral gemisi olan Realme GT 2 Pro, ilk biyo-tabanlı tasarımı, en iyi 2K LTPO AMOLED ekranı, en yeni Snapdragon 8 Gen 1 Platformu, en büyük ısı emici alanı ve üçlü kamera sistemiyle beraber geliyor. Ayrıca, 65W SüperDart Şarj ile güçlendirilmiş, 5000mAh büyük pil, gelişmiş Anten Matrix Sistemi ve Dolby Atmos Dual Stereo hoparlörler ile donatıldı GT 2 Pro. Android 12 tabanlı realme UI 3.0 ise en büyük destekçilerinden.

Henüz ülkemize gelip gelmeyeceği belli olmayan cihazın fiyat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

8 GB RAM 128 GB depolama alanına sahip model: 649.99 Euro

12 GB RAM 256 GB depolama alanına sahip olan model: 749.99 Euro

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