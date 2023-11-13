Zack Snyder İmzalı Rebel Moon - Part One: A Child of Fire'ın Fragmanı Geldi! (Video)

Bir dizi popüler filmin yaratıcısı ve yönetmeni Zack Snyder'ın elinden, yapımı onlarca yıldır devam eden destansı ve fantastik bir bilim kurgu evreni Rebel Moon'un ilk filmi geliyor.

Bir süredir fragmanının yayınlanacağına dair söylentilerin ardından merakla beklenen Rebel Moon - Part One: A Child of Fire’ın fragmanı yayınlandı.

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Fragmanı

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Konusu

Galaksinin uzak bir ucundaki bir aya inen gizemli yabancı Kora (Sofia Boutella), köylüler arasına karışarak huzurlu bir hayata başlar.

Ancak, acımasız Hükümdar Balisarius (Fra Fee)’nin ve onun yardımcısı, Amiral Noble (Ed Skrein); köylülerin ürünlerini Ana Dünya’ya karşı duran isyankar topluluk Bloodaxes (Cleopatra Coleman ve Ray Fisher)’a sattığını fark edince Kora, köylüler için hayatta kalmanın tek umudu hâline gelir.

Kora’nın Ana Dünya'ya karşı giriştiği bu imkansız direnişte kendisiyle birlikte mücadele edecek eğitimli savaşçılar bulması gerekmektedir.

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Oyuncuları