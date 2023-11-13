Zack Snyder İmzalı Rebel Moon - Part One: A Child of Fire'ın Fragmanı Geldi! (Video)
Zack Snyder imzalı Rebel Moon evreninin ilk filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!
Bir dizi popüler filmin yaratıcısı ve yönetmeni Zack Snyder'ın elinden, yapımı onlarca yıldır devam eden destansı ve fantastik bir bilim kurgu evreni Rebel Moon'un ilk filmi geliyor.
Bir süredir fragmanının yayınlanacağına dair söylentilerin ardından merakla beklenen Rebel Moon - Part One: A Child of Fire’ın fragmanı yayınlandı.
Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Fragmanı
Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Konusu
Galaksinin uzak bir ucundaki bir aya inen gizemli yabancı Kora (Sofia Boutella), köylüler arasına karışarak huzurlu bir hayata başlar.
Ancak, acımasız Hükümdar Balisarius (Fra Fee)’nin ve onun yardımcısı, Amiral Noble (Ed Skrein); köylülerin ürünlerini Ana Dünya’ya karşı duran isyankar topluluk Bloodaxes (Cleopatra Coleman ve Ray Fisher)’a sattığını fark edince Kora, köylüler için hayatta kalmanın tek umudu hâline gelir.
Kora’nın Ana Dünya'ya karşı giriştiği bu imkansız direnişte kendisiyle birlikte mücadele edecek eğitimli savaşçılar bulması gerekmektedir.
Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Oyuncuları
- Sofia Boutella
- Djimon Hounsou
- Ed Skrein
- Michiel Huisman
- Doona Bae
- Ray Fisher
- Charlie Hunnam
- Anthony Hopkins
- Staz Nair, Fra Fee
- Cleopatra Coleman
- Stuart Martin,
- Ingvar Eggert Sigurðsson
- Alfonso Herrera
- Cary Elwes
- Rhian Rees
- E. Duffy
- Jena Malone
- Sky Yang
- Charlotte Maggi
- Corey Stoll
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