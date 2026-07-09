vivo'nun Aşırı Ucuz Telefonu Performans Testinde: İşlemcisi Çok Güçlü!

vivo'nun çok yakında tanıtmaya hazırlandığı T5 Lite 5G için geri sayım başladı. Daha önce bazı teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefon son olarak performans testlerine girdi. Bu sayede cihazın işlemcisi, RAM kapasitesi ve Android sürümü belli oldu. İşte merak edilen detaylar!

vivo T5 Lite 5G Geekbench'ten Kaç Puan Aldı?

vivo T5 Lite 5G kısa bir süre önce V2557 model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 722 ve çok çekirdekli testlerden ise 1.943 puan almayı başardı. Hatırlanacağı üzere cihaz daha önce aynı model numarasıyla Bluetooth SIG gibi platformlarda da görünmüştü.

vivo T5 Lite 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench testlerine göre vivo T5 Lite 5G'de MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisine yer verilecek. Bu yonga seti 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak işlemcilerdeki nm yani nanometre değeri küçüldükçe aynı alana daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Bu sayede donanımın işlem gücü ve verimliliği artıyor.

Bunu biraz daha açacak olursak işlemcilerde nanometre değeri küçüldükçe aynı alana daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Bu da doğal olarak söz konusu donanımın işlem gücünü ve verimliliğini artırıyor. Tüm bunları dikkate aldığımızda 6 nm mimarili bir yonga setinin 7 nm veya daha eski donanımlarda daha verimli ve daha yüksek performansta çalıştığını söyleyebiliriz.

Halihazırda vivo T4 Lite, iQOO Z10 Lite, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G gibi modellerde de kullanılan işlemci, PUBG Mobile'ı 60 FPS ve Call of Duty Mobile'ı ise 40 FPS'te çalıştırabiliyor. Oyunlardaki minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu göz önüne aldığımızda bu sonuçların fazlasıyla yeterli olduğunu görebiliyoruz.

vivo T5 Lite 5G RAM Kapasitesi Kaç GB Olacak?

Geekbench testlerinden de görülebileceği üzere vivo T5 Lite 5G'de 6 GB RAM mevcut olacak. Ancak bu durum akıllı telefonun tek bir bellek opsiyonuyla geleceği şeklinde yorumlanmamalı. Şu an için kesin olmasa da cihazın 8 GB gibi daha yüksek RAM seçeneklerine de sahip olması ihtimaller dahilinde. Ek olarak modelin kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini çalıştıracağını söyleyebiliriz.

vivo T5 Lite 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6.74 inç

6.74 inç Ekran çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana kamera: 50 MP

50 MP Ön kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı şarj: 44W

44W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Parmak izi sensörü: Bulunacak.

Bulunacak. Kalınlık: 8,39 mm

8,39 mm Ağırlık: 209 gram

vivo T5 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu anda vivo'dan T5 Lite 5G'nin tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak selefi vivo T4 Lite 5G'nin geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu doğrultuda yeni model çok yüksek ihtimalle bu ay içinde veya en geç ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulacaktır.

Bunun dışında ülkemizde Çinli markanın vivo V70, vivo Y31 5G, vivo Y05, vivo X300 ve X300 Pro gibi çok sayıda modeli satılsa da bunların arasında vivo T4 Lite yok. Bu nedenle T5 Lite 5G'nin de Türkiye pazarının pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

vivo T5 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere vivo T4 Lite 5G için ilk tanıtıldığında 105 dolarlık (4.921 TL) bir fiyat etiketi belirlenmişti. vivo T5 Lite 5G'nin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde çok yüksek ihtimalle 130 dolar (6.093 TL) civarında bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde 11.597 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

vivo T5 Lite 5G teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek bir telefon olacak diyebilirim. Zira işlemcisi de çoğu mobil oyunu en ufak bir sorun olmadan oynatabilecek yetenekte. Açıkcası akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemiyorsanız bu model işinizi fazlasıyla göreecektir.