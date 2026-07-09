TCL SQD-Mini LED Nedir, Yeni Televizyon Alırken Neden Önemli?

Söz konusu televizyonlar olduğunda parlaklık ile renk doğruluğu genellikle birbirine karşıt konseptlerdir. Parlaklık arttıkça, özellikle de HDR içeriklerde ve yüksek kontrastlı sahnelerde, renkler solar ve görüntü doğallığını kaybediyor. Ya da tam tersi şekilde renkler güzel ama görüntü sizi gerçekten içine çekecek kadar parlak değil. Bu da ışık alan bir odada gündüz bir şeyler izlemeyi zorlaştırıyor. TCL'in kısa süre önce Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturduğu SQD-Mini LED teknolojisi ise bu soruna kesin bir çözüm getiriyor.

TCL, parlaklık ve renk doğruluğu arasındaki bu tezatlığı ortadan kaldırmak için SQD-Mini LED teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, TCL'in Mini LED arka aydınlatmasını Super Quantum Dot adı verilen bir renk katmanıyla birleştirerek sorunu kaynağında çözüyor. Böylelikle kullanıcılar ekranda hem parlak hem de renk açısından tutarlı bir görüntü görebiliyor. Türkiye'de TCL'in yeni teknolojisini kullanan birkaç model bulunuyor.

TCL'in SQD-Mini LED Teknolojisini Kullanan Televizyon Modelleri Hangileri?

Model Başlangıç Fiyatı Yerel Karartma Bölgesi Tepe Parlaklık Ekran Boyutları TCL C8L 149.999 TL'den (65") 4.032'ye kadar 6.000 nit'e kadar 65", 75", 85", 98" TCL C7L 115.414 TL'den (65") 2.176'ya kadar 3.000 nit'e kadar 65", 75", 85", 98" TCL Q7D Pro - Belirtilmedi 2.000 nit'e kadar 55", 65", 75"

C8L, serinin en üst modeli olduğu için doğal olarak en yüksek fiyat etiketine de sahip. Türkiye'de 65, 75, 85 ve 98 inç seçenekleriyle satılan modelin 75 inç versiyonu şu anda perakendecilerde 172 bin TL ile 181 bin TL arasında değişen fiyatlarla listeleniyor. Neredeyse çerçevesiz Virtually ZeroBorder tasarımı sayesinde ekranın büyük bölümü görüntüye ayrılıyor ve bu da özellikle büyük ekranlı salonlarda daha sürükleyici bir izleme deneyimi sağlıyor.

Dolby Vision IQ, HLG ve HDR10+ desteğiyle gelen model, bu HDR formatlarında içerik sunan Netflix, Disney+ ve benzeri platformlardan en iyi verimi almanızı sağlıyor. Yani bu televizyonu alırken izlediğiniz platformların hangi HDR formatlarını desteklediğine de göz atmanızda fayda var, aksi halde bu özelliklerin bir kısmından tam olarak faydalanamayabilirsiniz.

Bu Modellerden Hangisi Size Göre?

Eğer evinizde ev sineması kurmak, film ve dizileri en yüksek kalitede izlemek istiyorsanız C8L sizin için doğru seçim. Bang & Olufsen imzalı ses sistemi ve en yüksek parlaklık değerleri sayesinde sinema salonuna en yakın deneyimi bu model sunuyor. Bütçeniz C8L'e yetmiyorsa ama yine de SQD-Mini LED kalitesinden vazgeçmek istemiyorsanız C7L'e bakmanızı öneririm.

Parlaklık ve karartma bölgesi sayısı C8L'in altında kalsa da 3.000 nit gibi bir değer günlük kullanımda ve çoğu içerikte fazlasıyla yeterli. Üstelik 144Hz doğal yenileme hızı ve 288Hz'e kadar çıkabilen Game Accelerator özelliği ile bu model oyun tarafında da güçlü. Eğer önceliğiniz sinema değil de konsol oyunları ve spor karşılaşmaları izlemekse Q7D Pro'yu değerlendirebilirsiniz.

Bu model en yüksek parlaklık rakamlarını hedeflemek yerine akıcılığa odaklanıyor. 4K çözünürlükte 144Hz yerel yenileme hızı ve 288Hz'e kadar VRR desteği, hızlı hareket eden sahnelerde bulanıklığı azaltıyor. ONKYO 2.1CH ses sistemi de spor yayınlarındaki atmosferi güçlendiriyor.

Satın Almadan Önce Nelere Dikkat Etmeli?

Oda büyüklüğü ve izleme mesafesi: 6.000 nit gibi çok yüksek parlaklık değerleri küçük ve karanlık odalarda gözünüzü yorabilir. Odanız gün ışığı alıyorsa yüksek parlaklık avantaja dönüşür.

6.000 nit gibi çok yüksek parlaklık değerleri küçük ve karanlık odalarda gözünüzü yorabilir. Odanız gün ışığı alıyorsa yüksek parlaklık avantaja dönüşür. İçerik kaynağınız: Yüksek HDR performansından faydalanmak için izlediğiniz platformun ve içeriğin Dolby Vision, HDR10+ ya da benzeri formatları desteklemesi gerekiyor.

Yüksek HDR performansından faydalanmak için izlediğiniz platformun ve içeriğin Dolby Vision, HDR10+ ya da benzeri formatları desteklemesi gerekiyor. Kullanım amacınız: Ağırlıklı olarak film ve dizi izliyorsanız C8L ya da C7L, oyun ve spor öncelikliyse Q7D Pro daha mantıklı bir tercih olabilir.

Ağırlıklı olarak film ve dizi izliyorsanız C8L ya da C7L, oyun ve spor öncelikliyse Q7D Pro daha mantıklı bir tercih olabilir. Ekran boyutu: Modellerin sunduğu en büyük ekran seçenekleri arasında fark var, aradığınız boyutun mevcut olup olmadığını satın almadan önce kontrol edin.

Editörün Yorumu

Bana göre SQD-Mini LED'in en değerli tarafı iddialı rakamlardan çok günlük izleme deneyimine kattığı fark. Parlaklık ile renk arasında seçim yapmak zorunda kalmadan ikisini bir arada sunabilen bir televizyon, özellikle akşamları film izleyen ya da hafta sonu spor takip eden biri için gerçek bir konfor. Üç model arasında karar verecekseniz benim tavsiyem şu.

Bütçeniz uygunsa ve büyük bir salonunuz varsa C8L'e yatırım yapmak uzun vadede sizi memnun eder. Eğer premium bir deneyim isteyip bütçenizi zorlamak istemiyorsanız C7L gayet dengeli bir seçenek. Televizyonun önünde en çok vaktinizi oyun ya da spor izleyerek geçiriyorsanız da Q7D Pro'nun akıcılık odaklı yaklaşımı sizi daha çok tatmin edecektir.