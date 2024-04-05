Mucize Gerçekleşti: Red Dead Redemption 2 Android Telefonda Çalıştırıldı!

Rockstar oyunları genellikle geniş açık dünyaları, efsane oynanışı ve en güçlü bilgisayarları bile zorlayabilecek grafik kalitesiyle meşhurdur. Kuşkusuz şirketin 2018'de sunduğu Red Dead Redemption 2 de farksız değil.

Peki ya size RDR2 oynamak için bir oyun konsoluna ya da güçlü bir PC'ye ihtiyacınız olmadığını söylesek? Kulağa imkansız gelse de bu artık mümkün. Bir YouTuber, Red Dead Redemption 2'yi Android akıllı telefonda çalıştırmayı başardı.

Red Dead Redemption 2 Mobilde Nasıl Çalıştırıldı?

Geçtiğimiz günlerdeSerg Pavlov isimli bir YouTuber, Red Dead Redemption 2'yi mobil şekilde oynamayı başardı. İlk olarak X'te Videotech tarafından fark edilen Pavlov, Red Magic 9 Pro akıllı telefonunda Red Dead Redemption 2'nin çalıştığını gösteren bir videoyu YouTube kanalına yükledi.

Bu model, ZTE'nin Red Magic markasının en güncel ve güçlü telefonu olarak biliniyor. Telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor ve aktif bir soğutma sistemine sahip.

Pavlov, Android destekli telefonunda Mobox emülatörünü çalıştırmaya karar verdi. Mobox, Android cihazların Windows uygulamalarını çalıştırmasını sağlayan bir PC emülatörüdür. Yazılımın işlenmesi için birkaç ayarlama yaptıktan sonra RDR2'yi telefonda çalıştırabildi.

Pavlov'un paylaştığı oyun videosundan görüldüğü üzere, oyun yaklaşık 10 FPS'de çalışıyor ancak sıklıkla 7-10 arasında dalgalanma gösteriyor. Yani performans bakımından oyun çok da iyi çalışmıyor.

Performans dışında sorunlar da bulunuyor. Yüklenmeyen dokular, düzgün çalışmayan görüntüler, siyah yanma izleri gibi grafiksel sorunlar bulunuyor ve sesler bazen takılıyor. Telefonun Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, harici bir soğutucu kullanılmasına rağmen yaklaşık 70°C civarında çalışıyor. GPU ise 60°C civarında çalışıyor. Bu, bir telefon için oldukça yüksek bir sıcaklık.

Grafik ayarları açısından her şey en düşükte ayarlanmıştı. oyun içinde çözünürlük sadece 960x540'tı. Bu da PC'deki Red Dead 2'ye değil, daha çok bir Nintendo Switch oyununa benzemesine sebebiyet veriyordu.

Red Magic 9 Pro Teknik Özellikleri