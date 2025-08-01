Yıllardır Merak Edilen Red Dead Redemption 2 Detayı Nihayet Aydınlandı!

Rockstar Games’in 2018 yılında piyasaya sürdüğü efsane açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2, barındırdığı inanılmaz detaylar ve gizemli Easter egg’lerle oyuncuların hafızasına kazındı. Oyunda yüzlerce saat geçirilse bile hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sır bulunuyor.

Üstelik sakalın zamanla uzaması gibi gerçekçilik konusunda da sınırları zorlayan detaylar mevcut. Şimdi ise bir oyuncu, Red Dead Redemption 2’nin en gizemli olaylarından birini daha gün yüzüne çıkardı.

Red Dead Redemption 2'deki Gizemli Mekana Girildi!

Red Dead Redemption 2’de Braithwaite Malikanesi yakınlarında yer alan gizemli bir tuvalet, oyuncuların en merak ettiği yerlerden biri. Tuvaletin yakınına gelindiğinde içeriden bir kadının ağlama sesleri duyuluyor ve bu alan, oyunda “ilgi çekici noktalar”dan biri olarak haritada işaretleniyor.

Oyuncular kabine yaklaştığında içerideki kadın yalnızca ağlamakla kalmıyor, eliyle dışarı saldırmaya da çalışıyor. Ancak normal şartlarda kabinin içine girmenin bir yolu bulunmuyor. Bilinene göre içeriden gelen bu ses, malikanenin sahibi Catherine Braithwaite’in fiziksel deformasyonlarla doğan ve zihinsel rahatsızlıkları bulunan kızı Gertrude Braithwaite’e ait.

Aile, soyadlarını korumak adına onu bir akıl hastanesine göndermek yerine malikanenin arkasındaki bu küçük yapıya kapatmayı tercih etmiş.

Ancak Reddit'te bir oyuncu, bu kabinin içine girmenin sıra dışı bir yolunu buldu. Oyuncu, kabinin hemen önünde bir geyiğin karnını yarıp derisini yüzme animasyonunu başlattığında, karakterin hareketleri nedeniyle bir hata oluşuyor ve Arthur doğrudan kabinin içine giriyor. Bu sayede normalde görünmeyen Gertrude da net bir şekilde görülebiliyor.

Oyuncunun bu keşfi Reddit’te paylaşmasının ardından Rockstar Games, oyunseverlerden yoğun övgü aldı. Normalde erişilemez görünen bir alanın bile özenle modellenmiş olması, firmanın detaycılığına duyulan hayranlığı bir kez daha pekiştirdi.

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