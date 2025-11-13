Her Yerde Red Dead Redemption! Vahşi Batı Oyunu Modern Sistemlere Geliyor

Rockstar Games tarafından 2010 yılında hayatımıza giren Red Dead Redemption, daha fazla oyuncuya ulaştırılmak üzere modern sistemlere de geliyor. Bu sayede, hemen her yerde John Marston ile maceradan maceraya koşabileceksiniz. Hem de çok yakın bir tarihte erişime açılacak.

Red Dead Redemption, Mobil Cihazlara ve Modern Konsollara da Geliyor

Bildiğiniz gibi geçmişte de Rockstar Games oyunları Netflix abonelik servisine eklenmişti. 2023 yılının Aralık ayı itibarıyla GTA: The Trilogy - Definitive Edition, Android ve iOS kullanıcılarına sunulmuştu. 2 Aralık 2025 tarihinde Red Dead Redemption da bu listeye eklenecek. App Store ve Google Play Store sayfaları açılmış olup, Netflix aboneliğinin gerekli olduğu açıkça belirtiliyor. Aynı tarihte oyunun PlayStation 5, Switch 2 ve Xbox Series versiyonlarının da çıkacak olmasının yanı sıra, PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na da ekleneceğini söyleyelim.

Detaylara inecek olursak, iOS tarafındaki boyutu 3.1 GB olarak görünüyor. oynayabilmek için de sistem yazılımı için 18.0 veya üstü gerekiyor. Benzer bir gereksinim iPadOS için de geçerli. Google Play Store tarafında ise herhangi bir detay verilmediği için, boyut ve sistem yazılımı gereksinimi şimdilik bilinmiyor.

Oyunun mobil versiyonunda, PC, PlayStation 4 ve Switch versiyonlarında olduğu gibi çok oyunculu modlar ile alakalı herhangi bir içeriğin olmadığı görülebiliyor. Diğer yandan, genişleme paketi Undead Nightmare de oyunun içeriğine dahil olacak.

Rockstar Games tarafından yapılan duyuruda dikkat çeken bir diğer detay ise, mevcut nesil konsol kullanıcılarını bir hayli sevindirecek. Öyle ki halihazırda PlayStation 4, Switch veya geriye uyumluluk modu ile Xbox One versiyonuna sahipseniz, platform tercihinize göre PlayStation 5, Switch 2 veya Xbox Series versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabileceksiniz. Dahası ise PlayStation 4 ile PlayStation 5 ve Switch ile Switch 2 arasında kayıt dosyası taşıma imkanının da sunulacak olması ile oyununuza kaldığınız yerden devam edebilmeniz mümkün olacak.

Mevcut nesil PlayStation ve Xbox konsollarında oyunu, azami 4K çözünürlükte ve 60 FPS akıcılığında oynayabileceksiniz. Gelişmiş grafik kalitesi ve HDR desteği de bulunuyor. Switch 2 versiyonunda ise yüksek çözünürlüklü görselliğe ek olarak, DLSS ve HDR desteği, fare kontrolü ve 60 FPS akıcılık ile eşsiz bir deneyim yaşayabileceksiniz.