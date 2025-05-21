Dünyanın En Güçlü İşlemcisine Sahip Xiaomi 16'nın Tasarımı Sızdırıldı

Xiaomi 16 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikleri ortaya çıkan Xiaomi 16'nın bu kez tasarımı sızdırıldı. Paylaşılan görüntülere göre tasarımda bazı değişiklikler olacak.

Xiaomi 16'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Majin Bu isimli sosyal medya kullanıcısı, Xiaomi 16'nın render görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görsellere baktığımızda yeni telefonun arka tarafında üç kameranın yer alacağını görüyoruz. Bu kameralar ters L şeklinde sıralanacak.

Leica yazısı, Xiaomi 15 modelinde kameraların ortasında bulunuyordu. Bu yazı, Xiaomi 16'da kamera modülünün sağ alt kısmında konumlanacak. LED flaş ise kamera modülünün yan tarafında yer alacak.

Xiaomi 16 Özellikleri (Söylenti)

İddiaya göre 6.800 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi 16 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Xiaomi 15 modelinde ise 5.240 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Eğer bu iddia doğruysa batarya tarafında çok büyük bir artış yaşanacak.

Xiaomi 16'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Xiaomi 15 modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LTPO AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunması bekleniyor. Telefon periskop telefoto kamerayı da içeren 50 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi 16 Çıkış Tarihi

Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro isimli yeni akıllı telefon modellerinin 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor.