Red Magic 7 Serisi Özel Oyun Çipine ve UD Kamera Özelliklerine Sahip!

Hepimiz, 17 Şubat'taki nubia Red Magic 7 duyurusunu ele almaya hazırız, ancak büyük etkinlikten önce nubia, yaklaşmakta olan oyun amiral gemisi için birkaç yeni teaser yayınladı. Red Magic 7, Red Core No. 1 adlı tamamen yeni bağımsız bir oyun yonga seti ile gelecek. Teaser'a göre yonga, ses, ışık, titreşim ve dokunmatik girdileri farklı boyuta taşıyacak. İşte detaylar!

Red Magic 7 Serisi Özellikleri

Yeni tanıtımlar, telefonun ayrıntılı ısı dağıtma sistemini, birkaç yeni posterin yanı sıra bir videosu aracılığıyla da detaylandırdı. Red Magic 7, bir önceki Red Magic 6 serisine kıyasla gelişmiş hava basıncı ve daha düşük gürültü ile hava akışına sahip 20.000 RPM aktif soğutma fanına sahip çok aşamalı bir soğutma sistemi getirecek.

Telefon ayrıca, önceki modelden yüzde 30 daha büyük olan toplam 41.279 mm² alanı kaplayan şimdiye kadarki en büyük VC soğutma plakasına da sahip olacak. Ayrıca Nubia, ayrı bir aktif soğutma kasası sunacak. Red Magic 7 aynı zamanda ekran altı kameralı ilk oyun telefonu olacak ancak tüm sürümlerin yeni UD kamera ile gelip gelmeyeceği veya görüntü sensörünün çözünürlüğünün ne olacağı konusunda ayrıntılı bilgi alamadık.

Buna ek olarak Red Magic 7 bir Geekbench listesinde yer aldı ve ayrıca Wi-Fi Alliance tarafından da bu bilgiler onaylandı. Geekbench listesi, Red Magic 7'nin Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini getireceğini bir kez daha doğruladı. Testteki versiyon (NX709J) 16GB RAM ve Android 12 dahil bir şekilde süreçten geçirilmiş.

Tek çekirdekli testte 1,264 puan ve çok çekirdekli testte 3,744 puan alan cihaz, Wi-Fi Alliance, çift bantlı Wi-Fi bağlantısı ve Android 12 ile geleceğini de onaylıyor. Nubia henüz Red Magic 7 hakkında fazla bir açıklama yapmadı, ancak şirketin Weibo gönderisinde "seri" kelimesini kullandığı için önümüzdeki Perşembe birden fazla akıllı telefon tanıtacağını biliyoruz.

Red Magic 7 serisi, 165 Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 18 GB'a kadar RAM, 135W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve 64 megapiksel ana kamera ile gelecek eğer iddialar doğruysa. Akıllı telefonların kutusundan 165W GaN şarj cihazı da çıkacak. Daha fazla detay için bizleri takip etmeyi unutmayın.

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