Uygun Fiyatlı Oyuncu Telefonu: Red Magic 9S Pro Tanıtıldı!

Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan Red Magic 9S Pro modeli nihayet global pazarlara geldi. Peki, akıllı telefon teknik özellikleriyle, tasarımıyla ve en önemlisi fiyatlarıyla neler sunuyor?

Red Magic 9S Pro Özellikleri ve Fiyatı

Red Magic 9S Pro'da 2480 x 1116 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inçlik Full HD+ OLED bir ekran mevcut. Dahası, 10 bit renk derinlik, %100 DCI-P3 renk gamı ve 1600 nite kadar tepe parlaklık desteği telefonda bulunuyor. DC karartma ve 21600 Hz PWM karartmanın da kullanıcılara sunulduğunu belirtelim.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version işlemcisinden güç alıyor. Yonga seti, 1 x 3.39 GHz Cortex-X4, 3 x 2.96 GHz Cortex-A720, 2 x 2.2 GHz Cortex-A520 ve 2 x 1.1 GHz Cortex-A720 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Son olarak ürünün fiyatları şöyle;

Snowfall: 16 GB RAM ve 512 GB depolama

16 GB RAM ve 512 GB depolama Sleet: 12 GB RAM ve 256 GB depolama

12 GB RAM ve 256 GB depolama Cyclone: 16 GB RAM ve 512 GB depolama

16 GB RAM ve 512 GB depolama Frost: 12 GB RAM ve 256 GB depolama (Eylül ortasında mevcut olacak)

Fiyatlar:

12 GB + 256 GB: USD 649 / 649 Euro / 579 GBP

USD 649 / 649 Euro / 579 GBP 16 GB + 512 GB: USD 799 / 799 Euro / 709 GBP

Özellikler Detaylar Ekran 6.8 inç Full HD+ OLED, 2480 x 1116 piksel, 120Hz yenileme hızı, 10-bit renk derinliği, %100 DCI-P3 renk gamı, 1600 nit tepe parlaklığı, DC karartma, 21600Hz PWM karartma İşlemci Octa-Core Snapdragon 8 Gen 3 Leading sürümü GPU Adreno 750 RAM 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X Depolama 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 İşletim Sistemi Android 14, Redmagic OS 9.5 SIM Çift SIM desteği Batarya 6500mAh, 80W hızlı şarj Yapay Zeka Özellikleri Smart Navigator, AI Trigger, Sound Recognition Arka Kamera 50MP ana sensör (Samsung GN5), 50MP 120 derece ultra geniş açı lens (Samsung JN1), 2MP makro kamera (GigaDevice GC02M1) Ön Kamera 16MP ekran altı kamera Ek Özellikler Ekran içi parmak izi sensörü, 3.5mm kulaklık girişi, DTSULTRA destekli çift 1115K hoparlör, üç mikrofon Bağlantı 5G NSA/SA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB Type-C, NFC Boyutlar 163.98 x 76.35 x 8.9 mm Ağırlık 229g

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