Red Magic 9S Pro+ Amiral Gemilerine Gözdağı Verdi: İşte AnTuTu Puanı!

Akıllı telefon işinde oyun odaklı modelleriyle bilinen Nubia'nın çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Red Magic 9S Pro ve Red Magic 9S Pro+ için geri sayım başladı. Son olarak, Red Magic 9S Pro+ modeli AnTuTu testlerine girdi. Peki, akıllı telefon tam olarak neler sunacak?

Red Magic 9S Pro+ AnTuTu Puanı Belli Oldu

Red Magic 9S Pro'nun ardından şimdi de Red Magic 9S Pro+'ın AnTuTu skorları belli oldu. Akıllı telefon, CPU'da 485.363 puan, GPU'da 979.908 puan, bellekte 507.149 puan ve UX'te ise 397.122 puan aldı. Bununla birlikte toplam puanı 2.369.542 olarak belirlendi.

Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version işlemcisinden güç alacağını söylemek mümkün. Yonga seti, 1 x 3.39 GHz Cortex-X4, 3 x 2.96 GHz Cortex-A720, 2 x 2.2 GHz Cortex-A520 ve 2 x 1.1 GHz Cortex-A720 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

İşlemcinin özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda, standart Snapdragon 8 Gen 3'ün hız aşırtmalı versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında modelin 120 Hz ekran, 24 GB LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ve Android 14 ile geleceği söyleniyor.

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