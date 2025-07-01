Bu Oyuncu Tableti Bilgisayardan Pahalı! Özellikleri Şaşırtıyor

Mobil oyunculara özel Astra Gaming Tablet 3 Pro modelini piyasaya süren Red Magic, Çin'de duyurduğu yüksek performanslı oyuncu tabletini globalde görücüye çıkarıyor. Oyun performansını en yüksek kanattan hissettiren Gaming Tablet 3 Pro'da hem yapay zekâ destekli geliştirmeler, hem de güçlü işlemciye eşlik eden kuvvetli donanımlar yer alıyor ve yaklaşık 22 dakikada %50 oranında şarj oluyor.

İşte Astra Gaming Tablet Pro 3'ün teknik özellikleri ve fiyatı...

Astra Gaming Tablet Pro 3 Teknik Özellikleri

Red Magic Astra Gaming Tablet üç farklı modelle piyasaya çıkacak ve fiyatlandırmaları ürün konfigürasyonuna göre değişiklik gösterecek. Gücünü 3nm üretim süreciyle geliştirilmiş Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan tablette 9.06 inç boyutunda OLED bir ekran yer alıyor. Ayrıca göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık sertifikası kullanıyor.

Ekran, 165Hz yenileme hızı ve 2400x1504 çözünürlüğe sahip ve 1600 nit parlaklığı sayesinde güneşli günlerde bile rahatça ekranı görmenizi sağlıyor.

Tablette 8200 mAh değerinde büyük bir batarya bulunuyor ve 80W hızlı şarj desteği sayesinde 22 dakikada yarısına kadar doluyor. Tabletin 13 MP arka ve 8 MP ön kamerası bulunuyor. 24 GB'a kadar LPDDR5T RAM desteğine sahip olması da bu tabletin oyun performansında farkını ortaya koymasını sağlıyor.

Güçlü işlemcisini destekleyen Red Core R3 Pro yardımcı işlemci de kare hızı dengesini ayarlıyor. Yani her koldan birbirini destekleyen üstün bir donanıma sahip.

Astra Gaming Tablet Pro 3 Fiyatı

Tablet; "Temel", "Orta" ve "Üst" şeklinde üç ayrı modele bölünüyor. Fiyatlandırma tablosu şöyle: