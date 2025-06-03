24 GB RAM'e Sahip Oyun Tableti Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Red Magic Gaming Tablet 3 Pro Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte yeni tabletin hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu. Test sonuçlarına göre tablet çok güçlü donanıma sahip olacak.

Red Magic Gaming Tablet 3 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

NP05J model numarasına sahip Red Magic Gaming Tablet 3 Pro modeli tek çekirdek testinde 2 bin 654 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 37 puan almayı başardı. Geekbench testinde tabletin 24 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Red Magic Gaming Tablet 3 Pro modeli gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

İddiaya göre 9 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, OLED Ekran üzerinde 1504 x 2400 piksel çözünürlük sunacak. Tabletin 8 bin 240 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı ve 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü.

Red Magic Gaming Tablet 3 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 15 ile birlikte gelecek Red Magic Gaming Tablet 3 Pro isimli oyun tabletinin 11 Haziran tarihinde tanıtılması bekleniyor.