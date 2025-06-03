Ucuz Oyun Telefonu Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve 108 MP Kameraya Sahip

Uygun fiyata güçlü donanım sunan oyun telefonu tanıtıldı. Infinix GT 30 Pro olarak isimlendirilen telefon yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci, büyük batarya kapasitesi, kamera sistemi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Infinix GT 30 Pro Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Infinix GT 30 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyen telefon 163,7 x 75,8 x 7,99 mm boyutlarında.

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan GT 30 Pro gücünü MediaTek Dimensity 8350 Ultimate işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci sekiz çekirdek içeriyor. Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor.

256 GB UFS 4.0 depolama alanına sahip telefonda Mali-G615 MC6 GPU mevcut. Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelen telefonda 5.500 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Telefon 45W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.89 diyafram değerine sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda çift SIM kart desteği de mevcut.

Infinix GT 30 Pro Fiyatı