24 GB RAM'li Oyuncu Tableti Yolda! Tasarımı Açıklandı

Tabletlerden mobil oyun oynamayı seven kullanıcıların fazlasıyla hoşuna gidebilecek RedMagic Gaming Tablet 5 Pro için geri sayım resmen başladı. Red Magic son yaptığı paylaşımla 30 Haziran'da tanıtılacak tabletin tasarımını gözler önüne serdi. Peki RedMagic Gaming Tablet 5 Pro tam olarak nasıl görünecek?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Nasıl Görünecek?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, arka tarafta soğutma sisteminin bazı parçalarını gösteren şeffaf bir panele sahip olacak. Bu bölümde ayrıca RGB aydınlatma da yer alacak. Paylaşılan bilgilere göre RGB aydınlatma ile soğutma sistemi birlikte çalışacak ve kullanım sırasında değişerek kullanıcılara adeta futuristik bir deneyim sunacak.

Tabletin diğer tasarım detayları selefiyle büyük oranda aynı diyebiliriz. Bu kapsamda cihazın arka panelinde şık bir RedMagic logosu ve ön tarafında fazlasıyla ince çerçevelere sahip bir ekran karşımıza çıkacak. Bununla birlikte ürünün yan tarafında özel bir kırmızı buton yer alacak. Bu tuş oyun performansı için sistemi optimize eden, gereksiz bildirimleri engelleyen ve kısacası sizi oyuna hazırlayan oyun modunu aktif hale getirecek.

Bunun dışında paylaşılan görsellerden cihazın siyah ve gümüş renk opsiyonlarına sahip olacağını söyleyebiliriz. Selefi RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da da aynı renk opsiyonları tercih edilmişti. Yani en azından renk seçenekleri tarafında herhangi bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Ülkemizde RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air gibi modellerin satıldığını biliyoruz. Yani RedMagic markası ülkemizde satılıyor diyebiliriz. Bu nedenle RedMagic Gaming Tablet 5 Pro da tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de de satışa çıkabilir. Tabii kesin konuşmak için şirketin resmi açıklamasını beklemek gerekiyor.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun fiyatıyla ilgili şu an için resmi bir açıklama yok. Ancak bir önceki nesil RedMagic Tablet 3 Pro 499 dolar (23.184 TL) civarında bir fiyata sahipti. Yeni modelin daha güçlü teknik özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu kapsamda 599 dolarlık (27.831 TL) bir fiyat bizleri çok fazla şaşırtmaz.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 9 inç

9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1504 x 2400 piksel

1504 x 2400 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Soğutma Sistemi: Aktif Soğutma Fanı

Aktif Soğutma Fanı RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8300 mAh

8300 mAh Şarj Hızı: 80W

Editörün Yorumu

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle soğutma sistemiyle birlikte çalışan RGB aydınlatması oldukça şık diyebilirim. Bunun dışında teknik özellikleri de kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek seviyede. Bence ürün tablet pazarının en güçlü modellerinden birisi olacak.