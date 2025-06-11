24 GB RAM ve 165Hz Ekran: Aşırı Güçlü Oyun Tableti Tanıtıldı!

Uzun süredir merakla beklenen REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro tanıtıldı. Tanıtımla birlikte oyun tabletinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Tablet işlemci, batarya kapasitesi, yenileme hızı ve RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro Özellikleri

9,06 inç ekran büyüklüğüne sahip REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro, OLED ekran üzerinde 1504 x 2400 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1600 nite kadar tepe parlaklığı sunuyor. 370 gram ağırlığındaki tablet 207,55 x 134,73 x 6,9 mm boyutlarında.

En iyi tabletler arasında yerini alan Gaming Tablet 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı RedmagicOS 10.5 ile birlikte gelen tablet 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.

8200 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. ICE-X Cooling isimli gelişmiş soğutma sistemine sahip olan tabletin yalnızca 20 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj olduğu belirtiliyor.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Tabletin ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Peki, yüzde 90,1 ekran gövde oranına sahip REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro'nun fiyatı ne kadar?

REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro Fiyatı