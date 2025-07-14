Google Chrome Yakında Bu MacBook'ları Desteklemeyecek!

Google Chrome, neredeyse her yıl kullanıcı tabanı gittikçe azalan eski işletim sistemlerine desteğini sonlandırıyor. Geçtiğimiz ay Chrome 139 güncellemesi ile birlikte Android 8.0 Oreo ve Android 9.0 Pie gibi eski Android sürümleri için Chrome desteğinin kesileceği açıklanmıştı. Ancak söylentilere göre Mac bilgisayarlarına ait bir işletim sistemi de bu güncellemenin ardından Google Chrome'a veda etti.

Şirket cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de güncellemeye ait bazı açıklama notları, Chrome 139'un söz konusu Android sürümlerinin yanı sıra macOS 11 Big Sur işletim sistemini de desteklemediğini gösteriyor. İşte detaylar!

Chrome 139, macOS 12 ve Daha Yeni İşletim Sistemlerine Geliyor

Gelen son bilgilere göre Google Chrome, macOS 11 Big Sur işletim sistemine sahip Mac bilgisayarlarında çalışmaya devam edecek. Ancak bu cihazlar, artık Chrome'un yeni güncellemelerden, güvenlik yamalarından ve ek özelliklerinden mahrum kalacak. Zira 30 Temmuz'da yayınlanması planlanan Chrome 139 sürümü, yalnızca macOS 12 Monterey veya daha yeni bir sürümlerinde çalışabilecek.

İlk olarak Haziran 2020'de duyurulan ve aynı yılın kasım ayında dünya genelinde kullanıma sunulan macOS 11 Big Sur, 2021 yılında yerini macOS 12 Monterey'e bırakmıştı. Apple'ın Kasım 2023'te desteğini sonlandırdığı bu işletim sistemi, o tarihten bu yana kullanıcı kitlesini önemli ölçüde kaybetmiş olup, günümüzde oldukça az sayıda Mac cihazında aktif olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz eğer bir Mac sahbisiyseniz şu anda hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...